Na toll! Am mit Ungeduld und Spannung erwarteten Eröffnungstag des sanierten Kneippbades hat das Wetter nicht mitgespielt und der erhoffte Besucherstrom ist ausgeblieben. Dafür war einen Tag später, am Sonntag, bei Hitze und Sonne jede Menge los.

Auf die treuen Frühschwimmer konnte sich die Betreiberin, die Bäder GmbH der Stadtwerke VS (SVS), am Samstag dennoch verlassen. Trotz dunkler Wolken und Regengetröpfel standen um Punkt 8 Uhr so ziemlich genau die 50 Schwimmer vor dem Eingangstor, für die es als Begrüßungsgeschenk eine Brezel und eine Tasse Kaffee gab.

Dann ließ der Andrang jedoch rapide nach und die Kanuten des Kanusport-Clubs Villingen zeigten ihre beeindruckenden Eskimorollen vor nur wenigen Zuschauern. Auch das Info-Zelt der DLRG Villingen-Schwenningen mit den beiden Vorsitzenden Felix Kremelic und Jörg Heilmann wurde nur spärlich besucht, ebenso wie der Malund Basteltisch.

Am Sonntag schien es dann aber kein Halten mehr zu geben. Das nagelneue „Freibad Villingen-Schwenningen“, wie es mancher Gemeinderat lieber bezeichnen würde, weckte die Neugier. Die kleinen und großen Gäste genossen das erfrischende Wasser und die neugestalteten Areale der Liegewiesen und Spielflächen. Während der Schutzwall gegen das Hochwasser als „grüner Liegestuhl“ dicht belagert war, zog sich gegenüber in Richtung Kurpark noch eine weiße Wand durch das Gelände. Dahinter ist gerade das letzte Stück Grünfläche am Werden und zieht sich eine Baustraße für die letzten Maschinen entlang, derentwegen man die Eröffnung nicht noch länger habe herausziehen wollen, wie SVS-Pressesprecherin Susanne Kurz erklärte.

Als unpassend habe sie daher den Beitrag im „Stadtgeflüster“ empfunden, der genau diese Stelle im Bild zeigte mit dem süffisanten Kommentar: „… und die wollen uns das Bad als fertig saniert verkaufen“. Ungeachtet solcher Meckereien schienen die Badegäste am Wochenende das neue Kneippbad in vollen Zügen zu genießen. Und auch Ionnis Moissidis, der Kiosk-Pächter, strahlte über das ganze Gesicht: „Jetzt hoffen wir noch auf ein paar schöne Sommertage“, sagt er, denn die Dauerbrenner – „Pommes und Eis“ – verkaufen sich freilich nur bei Badewetter.