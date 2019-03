„Das Land braucht Sie dringender denn je“, rief Rektor Martin Schatz den 414 Studierenden zu, die jetzt an der Hochschule für Polizei feierlich verabschiedet wurden. „Geben Sie alles, dann ist es genug. Sie sind die Zukunft der Polizei“, sagte er.

Die „Herausforderungen der Einstellungsoffensive“ prägten die Rede des Rektors, der sich freute, „so viele hochrangige Persönlichkeiten“ zu der Feier begrüßen zu können. Darunter auch Polizeibeamte aus den Nachbarländern Frankreich und der Schweiz sowie aus Spanien. Unter den Gästen waren die Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU) und Marcel Klinge (FDP) und die Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne), Lars-Patrick Berg (Afd) und Siegfried Lorek (Polizeisprecher CDU-Fraktion), Landespolizeipräsident Gerhard Klotter, Oberbürgermeister Jürgen Roth sowie Polizeipräsidenten aus dem ganzen Land.

Die Einstellungsoffensive, so Schatz, stelle auch die Polizeidienststellen vor Ort vor Herausforderungen. „Heute können wir Ihnen eine große Zahl gut ausgebildeter Kommissare zurückgeben“, erklärte er. Damit die Polizeibeamten vielfältige Aufgaben wahrnehmen könnten, sei eine hochwertige Ausbildung notwendig. „Die Hochschule leistet genau das.“ Im Rahmen der Einstellungsoffensive werde einiges auf die Hochschule zukommen. Schon bald „werden wir die 600 knacken“, wies Schatz auf zukünftige Feiern hin. In nicht allzu weiter Ferne würden es dann sogar 900 Kommissare. Die Anzahl der Studierenden werde von 1000 auf 1700 im Jahr 2021 ansteigen. „Dann sind nahezu doppelt so viele Studierende wie heute in der Sporthalle“. Die Hochschule werde massiv ausgebaut, die Baugenehmigungen seien erteilt. „Im Frühsommer geht es los“, erklärte Schatz. Bei laufendem Betrieb werde es nicht einfach, die Erweiterung zu schultern.

„Disziplin und Durchhaltevermögen braucht man. Es ist eine harte Arbeit, die Sie hinter sich haben, denn das ist kein gewöhnliches Studium“, sagte Julian Würtenberger, ehemaliger Regierungspräsident und nun Staatssekretär im Innenministerium. Unter den 1300 Gästen in der Sporthalle der Hochschule waren auch die Angehörigen der Absolventen, die in den Ansprachen besonders gewürdigt wurden. „Es ist wichtig, dass Menschen da sind, die einen begleiten“, sagte Würtenberger.

An jedem neuen Tag müssten die Absolventen sich weiter entwickeln. Die Welt der Polizei habe sich verändert. „Die Herausforderungen der Zeit sind nicht so, dass wir sorgenfrei in die Zukunft schauen können“. Würtenberger zitierte die durch internationalen und islamistischen Terrorismus angespannte Sicherheitslage. „Wir wissen, dass Polizeibeamte mit dem Einsatz ihres Lebens dafür kämpfen, Menschen Sicherheit zu geben.“ Neben verstärkten Anstrengungen im präventiven Bereich, gelte es, neue Felder der Kriminalität im Auge zu behalten. Hier nannte Würtenberger Cyberkriminalität und „Phänomene im Betrugsbereich“. Er sprach von „schrecklichen, widerwärtigen Taten mit falschen Polizeibeamten.“ Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet hätten, würden schwer geschädigt und um ihre Ersparnisse gebracht. „Wir werden mit allen Mitteln gegen die vorgehen, die behaupten, sie sind einer von uns.“

Die in dieser Woche vorgestellte Kriminalstatistik zeige die niedrigste Kriminalitäsbelastung in Baden-Württemberg seit der Wiedervereinigung. „Die Zahlen sehen gut aus. Wir spielen bundesweit auf der Höhe der Championsleague, da sind wir top“, sagte der Staatssekretär, der Grüße von Innenminister Thomas Strobl überbrachte.“Wir können stolz sein, dass wir Sicherheit produzieren in diesem Land. Dass man mit polizeilicher Arbeit etwas erreichen könne, sehe man daran, dass die Wohnungseinbrüche deutlich zurückgegangen seien. Es gebe aber dennoch zu tun. Delikte im öffentlichen Bereich und die ansteigenden Sexualdelikte nannte Württenberger in diesem Zusammenhang sowie die Tatsache, dass Polizeibeamte Opfer von Gewalt würden. „Deswegen setzen wir einen Schwerpunkt in diesem Bereich“, so der Staatssekretär und erklärte, von der Bodycam erhoffe man sich Abschreckungseffekte.

Die Einstellungsoffensive, so nannte Würtenberger einen weiteren Punkt, solle die Polizei aus der personellen Talsohle herausführen. „Als wir Kasse gemacht haben, stellten wir fest, dass wir erst mal weniger Köpfe haben, weil viele Polizeibeamte in den Ruhestand gehen.“ Doch 2020 werde es mehr Zugänge als Abgänge geben. Die neuen Kommissare ermunterte der Staatssekretär: