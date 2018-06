„Das Eishockey-Fieber steigt wieder an“

Spätestens seit vergangenem Samstag wird in Schwenningen wieder an Eishockey gedacht. Denn da starteten die Wild Wings mit dem Dauerkartenverkauf für die Saison 2015/16. Und dieser lockt die Fans mit zahlreichen Vorteilen.

„Der Verkauf ist hervorragend angelaufen, es war einer der besten Startschüsse, die wir in den letzten Jahren hatten“, resümiert Wild Wings-Geschäftsstellen-Leiter Oliver Bauer. Fünf Stunden lang sei es im Fanshop hoch hergegangen, was nicht zuletzt auf die Präsenz der Neuzugänge Toni Ritter und Benedikt Brückner zurückzuführen sei, die den Kartenverkauf zwischenzeitlich persönlich übernommen hatten. „Wenn es so weitergeht, können wir wirklich zufrieden sein“, fügt Bauer hinzu.

Auch in diesem Jahr winken jedem Dauerkartenbesitzer, der sich bis zum 31. Juli für ein Saisonticket der Wild Wings entscheidet, wieder zehn Prozent Frühbucherrabatt auf den Kaufpreis. Und dem nicht genug, wie Oliver Bauer weiß: Neu in diesem Jahr sei die Aktion „Fans werben Fans“. Jeder Dauerkartenbesitzer, der einen Neukunden wirbt, bekommt dabei drei Prozent Nachlass beim Kauf des Saisontickets.

Bereits in der Vorbereitungszeit kommen die Fans in den Genuss ihrer Dauerkarten-Vorzüge: Zu jedem Vorbereitungsspiel können sie eine Person gratis mitnehmen, und auf der Dauerkartenparty werden die Wild Wings die Aktion „Übergabe der Dauerkarte“ wieder einführen. Denn hier kann sich jeder Ticketbesitzer seinen Lieblingsspieler aussuchen und bekommt seine Saisonkarte exklusiv überreicht. Natürlich gibt es auch wieder ein Erinnerungsfoto, das noch an diesem Abend gleich mitgenommen werden kann.

„Wir wollen den Service für unsere Fans Schritt für Schritt verbessern“, sagt der Geschäftsstellen-Leiter. Dazu gehöre unter anderem eine bequeme Zustellung der Dauerkarte per Post. Exklusive Fanartikel, die es nicht zu kaufen gibt, sowie eine Geschenk-Tasse pro Dauerkarte sollen das Angebot abrunden.

Vorkaufsrecht für Stammkunden

Alle Bestandskunden der SERC-Dauerkarte haben wie gewöhnlich ein Vorkaufsrecht – ihre bisherigen Plätze sind bis zum 31. Juli reserviert.

Oliver Bauer ist zuversichtlich, dass die Fans trotz des sportlichen Misserfolgs in der vergangenen Saison auch in Zukunft zu ihrer Mannschaft halten und bei den Eishockey-Spielen in der Helios-Arena weiterhin mitfiebern. „Natürlich waren viele Fans zunächst enttäuscht. Doch man merkt, dass der erste Frust nun allmählich vorbei ist und das Eishockey-Fieber in Schwenningen wieder ansteigt.“

Weitere Infos zur Dauerkarte und zu den Preisen gibt es auf wildwings.de.