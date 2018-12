Das Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar schaut zufrieden auf das abgelaufene Jahr. Es hat sich nicht nur in der Region etabliert, es fungiert zunehmend als gern genutzte Plattform für Institutionen des Umwelt- und Naturschutzes der Region.

Ein bei der Gründung gesetztes Ziel des Trägervereins war es, ein stabiles und umfassendes Netzwerk des Umwelt- und Naturschutzes auszubauen, ganz nach dem Motto „Miteinander erreichen wir mehr“. Dies kann heute mit Freuden bestätigt werden, heißt es in einer Mitteilung des Umweltzentrums. Der Naturverband BUND und das Naturschutzgroßprojekt Baar sind im Umweltzentrum angesiedelt und befassen sich intensiv mit praktischen Naturschutzmaßnahmen in der Region.

Auch nutzen Mitglieder und Vereine verstärkt die Räumlichkeiten für Veranstaltungen oder Seminare. Lokale Aktionen, aber auch landesweite Unternehmungen sorgten für Aufmerksamkeit. Eine davon war der Besuch im Umweltministerium in Stuttgart, um Staatssekretär André Baumann eine Darstellung des Schwenninger Mooses in Form eines Wandteppichs aus Filzwolle zu überreichen. Diese war im Vorjahr im Projekt zur Integration in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl und dem BUND entstanden.

Weiter ging es mit der Vortragsreihe „Freitags im Umweltzentrum“ in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Villingen-Schwenningen. Hier konnten Fachvorträge zu verschiedenen Themen besucht werden. Im Frühjahr starteten die Moosführungen, die seit der Landesgartenschau von einer engagierten Gruppe angeboten werden. Verstärkt buchten Unternehmen diese Führungen als Mitarbeiterveranstaltungen. Auch erfreuen sich weiterhin die Vogelführungen der Vogelkundler großer Beliebtheit, ob früh morgens oder am Abend, die Entdeckung der Vogelwelt ist es wert.

Ein umfangreiches Schulprogramm stellt eine der starken Säulen des Umweltzentrums dar und macht das Zentrum zum bisher einzigen außerschulischen Lernort der Region. Hier sind Kurse für Schulen rund um die Naturund Umweltthemen geboten. Das Schulamt unterstützt hierfür das Umweltzentrum mit einem halben Lehrerdeputat. Auch der Naturpark Südschwarzwald ist ein Unterstützer des Schulprogramms. Ein neues Angebot für Kinder sind Naturkindergeburtstage.

Liebevoll und kreativ von einer Naturpädagogin betreut, basteln die Kinder mit Naturmaterialien und machen Spiele. Ebenfalls neu war die Walderlebniswoche für Schülergruppen, insbesondere für diejenigen mit körperlicher und oder geistiger Beeinträchtigung. In Zusammenarbeit mit dem Forst von Bräunlingen und einem Wildtierbiologen wurde eine Walderlebniswoche für die Schüler ausgerichtet, die neben Walderlebnis auch Waldpflege und Verständnis im Umgang mit Wildtieren beinhaltete.

Nachhaltigkeit und Klimawandel sind nicht nur im Umwelt- und Naturschutz brisante Themen, sondern in der ganzen Gesellschaft. So wurde dieses Jahr ein Büchertauschregal für Umwelt-, Natur- und Tierbücher eingerichtet. Eine hauseigene Ausstellung zum Klimawandel wurde im Landratsamt und im Haus der Natur gezeigt. Der Sitz des Vereins „Baarfood – solidarische Landwirtschaft“ ist am Umweltzentrum. Regionales und biologisches Gemüse wird hier erzeugt. Die Mitglieder vermeiden große Transportwege und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder Pestiziden.

Die Kooperationen mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Kompetenzstelle für Energieeffizienz (KEFF) ergaben, dass in diesem Jahr das erste Mal ein Energiewendetag am Umweltzentrum ausgerichtet wurde. Zahlreiche Unternehmen aus der Region unterstützen das Umweltzentrum und bieten gleichzeitig im Rahmen dieser Kooperationen diverse Kurse an. Umgekehrt bietet das Umweltzentrum für die Unternehmen Teambuildings in der Natur an.

Auch die Auszubildenden der Stadt Villingen-Schwenningen konnten dieses Jahr wieder zum Tag der Ausbildung am Umweltzentrum begrüßt werden. Durch die vielen Kooperationen gelingt es dem Zentrum, eine dünne Personaldecke teilweise zu kompensieren und darüber hinaus ein aktuelles und vielschichtiges Programm anzubieten. Große Freude herrscht bei den Verantwortlichen des Umweltzentrums, dass jüngst der Kreistag beschlossen hat, das Zentrum für weitere zwei Jahre mit jeweils 10 000 Euro zu unterstützen. Doch nicht nur aufgrund dieses Zuschusses vom Landkreis blicken die Verantwortlichen einem vielversprechenden Jahr 2019“ entgegen.