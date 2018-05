Lange hatte Helmut Worpus Ruhe vor Dieben. Vergangene Woche hat ein Unbekannter dann jedoch nicht nur mehrere Gegenstände, sondern sogar vier Hühner aus seinem Garten gestohlen. Der Rentner ist verständnislos und setzt jetzt einen Finderlohn auf seine Tiere aus.

Als Helmut Worpus am Abend des 1. Mai in seinen Garten im Römersträßle kommt, durchströmt ihn ein „beklemmendes Gefühl“. Der Rentner sieht ein Loch in seinem Zaun und ahnt nichts Gutes. Seine Vermutung bestätigt sich schnell, als er sieht, dass die Tür des Hasenstalls ebenfalls geöffnet ist. „Ich wusste sofort, dass wieder jemand eingebrochen ist. Nur habe ich nicht gleich gesehen, was fehlt“, sagt Worpus. Er ist jeden Tag in seinem Garten. Der Diebstahl muss deswegen zwischen Montagabend, 30. April, und dem Feiertag passiert sein.

Beim Durchzählen der Hasen kann er aufatmen, es befinden sich alle noch im Stall. „Es ist schwer, Hasen aus den Ställen zu holen. Sie beißen und kratzen. Vielleicht hat der Dieb deshalb von ihnen abgelassen“, vermutet er.

Beginnt eine neue Einbruchsserie?

Der Rentner durchsucht sein Grundstück weiter nach Gegenständen die fehlen. Einen Diebstahl bemerkt er in seiner Hütte sofort: „Meine Kettensäge ist geklaut worden.“ Das sei nicht das erste Mal gewesen. „Vor ungefähr vier Jahren hatten wir schon mal eine Reihe von Einbrüchen. Auch damals wurde meine Kettensäge geklaut“, berichtet er. Daraufhin habe er sich die jetzige gekauft und immer mit nach Hause genommen. Nachdem längere Zeit niemand mehr etwas gestohlen hatte, habe er sich wieder sicher gefühlt. „Da lasse ich zum ersten Mal wieder meine Kettensäge im Garten und prompt wird sie geklaut“, ärgert er sich.

Doch diesmal war die Säge nicht das Einzige, was der Dieb mitgenommen hat. Insgesamt 17 Hühner hält Worpus in seinem Garten, fünf davon sind Sussex Hühner. Die besondere Hühnerrasse ist sowohl ein gutes Masttier, als auch ein ergiebiger Eierleger und kann bei einem Züchter um die 50 Euro kosten. Beim Durchzählen muss er ungläubig feststellen, dass vier dieser Hühner fehlen. Warum der Dieb nur die Sussex Hühner geklaut hat, kann sich Worpus nicht erklären. Man müsse sich schon mit den Tieren auskennen, um den Unterschied zu sehen. „Es wurden auch noch nie Tiere geklaut, immer nur Gegenstände. Was will denn jemand mit vier Hühnern?“, fragt er sich. Zu allem Entsetzen muss Worpus feststellen, dass ebenfalls ein Beil entwendet wurde. „Da liegt die Vermutung nahe, dass man die Tiere schlachten möchte“, meint er.

Auch die umliegenden Gärten seien nicht verschont geblieben. „Bei meiner Nachbarin wurde Geschirr geklaut“, berichtet er. Von weiteren Diebstählen wüsste er aber nichts.

Die Gärten in der verlängerten Schopfelenstraße befinden sich fernab von Wohnhäusern. „Ich glaube die Gärten werden vorab ausspioniert, um zu schauen, was es zu holen gibt“, meint Worpus. Die einzelnen Grundstücke liegen zwar nah bei einander, dennoch sei es ein Leichtes, sich in der Nacht Zutritt zu verschaffen. Es sei auch zu keiner anderen Zeit möglich gewesen die Hühner zu klauen. „Tagsüber sind sie immer draußen, nur nachts sitzen sie ruhig in ihrem Häuschen“, erklärt Worpus. Die letzte Henne sei jedenfalls traurig, dass die anderen Hühner weg sind. „Die Sussexs sind immer im Rudel unterwegs gewesen“, berichtet er.

Helmut Worpus ist es Leid, dass ständig sein Zaun aufgeschnitten oder seine Tür aufgebrochen wird. „Was bringt es mir, die Türen teuer zu verriegeln? Wenn jemand einbrechen möchte, dann macht er das auch“, sagt er.

Noch am selben Tag hat er den Diebstahl gemeldet. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Worpus möchte seine Hühner gerne wieder haben und hat ein Finderlohn von 200 Euro für den Überbringer aller vier Hühner gesetzt. Das Polizeirevier VS-Schwenningen bittet derweil weiter um Hinweise aus der Bevölkerung. Eins steht für den Rentner allerdings fest: „Ich werde nichts mehr in meinem Garten lassen.“ (sbo)