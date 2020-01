Das finale Rennen in der bei den Läuferinnen und Läufern beliebten Crosslauf-Serie in der Leichtathletikregion Süd findet am Samstag in Tuningen statt.

Das Organisationsteam der TG Tuningen steckt bereits mitten in den Vorbereitungen. Auch wenn es kleine Änderungen bei der Streckenführung geben sollte wird im Bereich der Sport- und der Festhalle ganz sicher ein interessanter Rundkurs auf reinem Wiesengelände abgesteckt. Umkleidemöglichkeiten finden die Sportlerinnen und Sportler in der Sporthalle. Die Siegerehrung ist in der Festhalle, die sich direkt bei Start und Ziel befindet.

Die Startzeiten am Samstag, 25. Januar: 13 Uhr: Mittelstrecke, Frauen, Männer Altersklasse sowie die männliche und weibliche U18 und U20. - 13.15 Uhr: männliche und weibliche U10. Hinweis vom Veranstalter: In der M/WK 08/09, das ist die U10, gibt es keine Serien-Gesamtwertung. - 13.30 Uhr: M/WK U12. - 13.45 Uhr: M/WJ U14. - 14 Uhr: MW/J U16. - 14.15 Uhr: Langstrecke Frauen, Männer, Seniorinnen und Senioren, M/W U20, M/WJ U18. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich.