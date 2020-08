Der zweite musikalische Live-Act der Familien-Kultur-Ferien im Kulturzentrum Klosterhof war gut gemacht und gedacht, doch eine geringe Resonanz ließ ratlose Veranstalter und zwei Bands zurück, die normalerweise vor gut gefüllten Häusern spielen.

Ob dem Coronavirus oder einer zu kurz gegriffenen Werbung für eine nagelneue sommerliche Veranstaltungsreihe die Schuld zu geben ist, bleibt offen. Am ersten Abend verloren sich 30 Zuhörer im Saal des Kulturzentrums, der 80 Menschen coronakonform hätte aufnehmen können. Dennoch lieferten sowohl die „Roxx-Band" als nachfolgend auch "Cloud Seven“ ihren Cover-Pop und -Rock zuverlässig ab.

Die Stimmung im kleinen Kreis hätte besser nicht sein können, obwohl laut Verordnung nicht getanzt werden durfte. Drummer und Bandleader Neven Welte und seine Roxx Band zeigten sich nach vier Monaten Probepause aufgrund der Pandemie gut in Form, auch wenn Sängerin Melanie Konecny hier und da für eine nicht ganz getroffene Tonhöhe um Entschuldigung bat. Mit Siegfried Weisser am Bass und Jürgen Fischer an der Gitarre brauchte es stets nur wenige Akkorde, bis das Publikum das nächste Cover erkannte und auf seinen nummerierten Stühlen entzückt mitwippte.

Mit dem letzten Lied verabschiedete sich die „Roxx-Band“ nicht nur für diesen Abend, sondern auch von der Konzertbühne. Aber: „Wir bleiben zusammen und kommen wieder – unter neuem Namen und mit neuer Musik, nicht so kommerziell, härter“, kündigte die Frontfrau an. Die fünfköpfige Formation „Cloud Seven“ aus Mönchweiler verpasste dem Abend danach noch handgemachten Hardrock von AC/DC über Gotthard, Rammstein und Steppenwolf bis Led Zeppelin.

Die Musiker der seit 2016 bestehenden Combo haben laut eigener Aussage „gemeinsam erlebt, dass Musik für uns der Himmel ist“ – daher der Name. Mit himmlischen Riffs und der „Röhre“ von Elke Röck ging lange vor der Sperrzeit einer Färberstraße schließlich ein Konzert zu Ende, das von Corona unbelastete Musikabende mit dicht gedrängter Fanbase trotz allem schmerzlich vermissen ließ.