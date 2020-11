Corona-Virus: Altenpflegeheim in VS lässt keine Besucher mehr rein

Zum Corona-Ausbruch im Altenpflegeheim St. Lioba an der Roten Gasse in Villingen (wir berichteten) liegen die Testergebnisse vor. Unterdessen wurde die Besucherregelung ausgesetzt. Einzelheiten teilt Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands im Landkreis als Träger, mit.

Nachdem vergangene Woche am Dienstag eine Mitarbeiterin im Altenheim St. Lioba positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, wurden am Mittwoch die Mitarbeiter und Bewohner, die direkten Kontakt zu der infizierten Pflegekraft hatten, getestet und die betroffenen Bewohner vorsorglich in den Zimmern versorgt, zeigt Stöffelmaier auf.

Die Testergebnisse liegen inzwischen vor. Bei drei Bewohnern wurde eine Infektion bestätigt, bei drei weiteren Bewohnern wurde eine Infektion mit geringer Virenlast nachgewiesen. Ferner wurden drei weitere Mitarbeiter positiv mit geringer Virenlast getestet. Die Tests bei den Personen mit geringer Virenlast werden wiederholt.

„Die positiv getesteten Bewohner und Mitarbeiter zeigen derzeit keine Symptome. Ihnen geht es soweit gut“, informiert Michael Stöffelmaier weiter.

Die infizierten Bewohner werden nun in einem gesonderten Bereich des Heimes untergebracht, um die Ausbreitung auf weitere Bewohner und Mitarbeiter zu verhindern.

„Um Klarheit zu bekommen, ob nicht auch andere Bereiche des Heimes betroffen sind, werden nun komplett alle Mitarbeiter und Bewohner getestet“, verdeutlicht Stöffelmaier. Bis die Tests durchgeführt sind und die Ergebnisse vorliegen, werde das Heim in Absprache mit der Heimaufsicht für Besucher geschlossen. „Diese Maßnahme ist notwendig, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und soll sobald als möglich wieder aufgehoben werden. Sie wird daher vorläufig bis Mittwoch befristet“, teilt der Vorstandsvorsitzende der Caritas als Träger der Einrichtung mit. Die Heimaufsicht habe darüber hinaus einen Aufnahmestopp im Altenpflegeheim St. Lioba bis zum 30. November verhängt.

Michael Stöffelmaier: „Bewohner und Angehörige sind gebeten, für die kurzfristige vorübergehende Schließung Verständnis aufzubringen und sie mitzutragen. Sie dient vor allem dem Schutz der Besucher und der Eindämmung des Infektionsgeschehens im Landkreis.“