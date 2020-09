Unter außergewöhnlichen Bedingungen beginnt am 14. September der Schulbetrieb wieder. Am Montag heißt es für alle Schüler: Schluss mit Ferien. Doch dieser Start ins Schuljahr 2020/2021 wird für die 24 Schulen in Villingen-Schwenningen aufgrund der Corona-Pandemie alles andere als normal und einfach.

Das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis), Abteilung Schulen, ist im engen Kontakt mit den Schulleitungen, um den Betrieb sowie die städtischen Betreuungsangebote an den Schulen unter Pandemiebedingungen zu organisieren.

Auf Grundlage der Hygieneweise des Kultusministeriums des Landes Baden-Württemberg werden derzeit die Hygienepläne für die Schulen erarbeitet. Zudem ist der Betrieb der neun städtischen Schulmensen nach der Corona-Verordnung zulässig. Das Mittagessen ist so organisiert, dass die Schüler in mehreren Schichten am Essensangebot teilnehmen, sodass eine Vermischung von mehreren Gruppen und Jahrgängen vermieden wird und eine mögliche Infektionskette nachvollziehbar bleibt. Zwischen den einzelnen Schichten werden die Tische durch die hauswirtschaftlichen Mitarbeiter des Jubis gründlich gereinigt. An manchen Schulen wird zudem genau gekennzeichnet, wo welches Kind sitzt.

Auch die städtischen Mitarbeiter im Ganztagsschulbetrieb und den ergänzenden Betreuungsangeboten stehen in den Startlöchern. Der Ganztagsschulbetrieb findet wie bereits vor den Sommerferien unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Präsenzunterricht an den Schulen besser bewältigen zu können, stellen Bund und Länder mit dem sogenannten Sofortausstattungsprogramm zusätzliche Mittel zur Verfügung. Das Sofortausstattungsprogramm sieht 500 Millionen Euro vor. Die Stadt Villingen-Schwenningen erhält Fördermittel in Höhe von 668 092 Euro. Von diesen Zuschüssen werden 576 Tablets und 426 Notebooks vom Sachgebiet Bildungs-IT des Jubis beschafft. Die mobilen Endgeräte werden von Seite der Stadt über die Schulleitungen den Schülern, die zu Hause nicht über eine entsprechende technische Ausstattung verfügen, als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

An elf Schulen in Villingen-Schwenningen wurde zwei Wochen vor dem eigentlichen Schulbeginn die so genannte „Lernbrücke“ angeboten. Es handelt sich um eine Wiederholungsmöglichkeit und eine optimale Vorbereitung auf das anstehende Schuljahr. An der Bickebergschule in Villingen erhielten 100 Schüler eine Einladung zur Lernbrücke, und ganze 90 Schüler folgten ihr. „Das will schon was heißen, wenn Kinder aus allen Stufen freiwillig in die Schule kommen“, so Alexander Hermann, Rektor der Bickebergschule.

Die Einschulungsfeier für die Erstklässler erfolgt an den meisten Grundschulen im kleinen Rahmen und mit einer Maximalanzahl von zwei Begleitpersonen pro Kind. In einigen Fällen wird es auch eine gestaffelte Form der Feier geben. An der Bickebergschule sei dies jedoch nicht notwendig. Es gibt zwei erste Klassen, und der Platz in der Sporthalle reiche aus, um den Mindestabstand einzuhalten. „Wir fühlen uns für den Schulstart mit 460 Schülern gut vorbereitet. Schließlich hatten wir den ganzen Sommer Zeit, um eine optimale Umsetzung des Hygienekonzepts zu planen“, sagt Hermann. An der Gemeinschaftsschule will man außerdem das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung im Lehrerzimmer zur Pflicht machen.

Man versucht durch räumliche, als auch durch zeitliche Entzerrung, den Schulbetrieb bestmöglich zu organisieren. Zur räumlichen Verteilung gehört beispielsweise die Benutzung unterschiedlicher Eingänge. Die landesweite Verordnung ist festgelegt, dennoch hat jede Schule selbst einen gewissen Spielraum. „Im Bezug auf die Vorbereitung auf eine erneute Schulschließung kann man nur präventiv arbeiten“, so das staatliche Schulamt. „Man lernt aber dazu.“ Gerade für Lehrer bestehe die Möglichkeit, ihre digitale Kompetenz zu erweitern, für Kinder hingegen in ihrer Selbstständigkeit zu wachsen. Verpasster Lernstoff wird im neuen Schuljahr allgemein nicht nachgeholt, aber es findet zu der Frage „Wo steht das jeweilige Kind?“ eine individualisierte Arbeit statt. Auch im Bezug auf die Lernbrücken stellte man sich die Frage: „Welcher Bedarf besteht an welchen Schulen und insbesondere für welche Schüler?“ Es gilt für alle: Mundschutz tragen außerhalb der Klassenräume, Abstand halten und gründliches Händewaschen und -desinfizieren. Mit viel und effektivem Lüften dürfte alle möglichen und machbaren Maßnahmen getroffen sein.