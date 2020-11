Zum dritten Mal in Folge muss der Hess-Prozess am Landgericht Mannheim nun unterbrochen werden.

Zunächst hatten im Oktober alle am Verfahren Beteiligten den Weg nach Mannheim umsonst angetreten, weil ein Anwalt positiv auf das Coronavirus getestet worden war und der Prozesstag ins Wasser fallen musste. Zwei Wochen später, Anfang November, dann dasselbe Spiel: Wieder war die Pandemie der Auslöser dafür, dass das Verfahren nicht fortgesetzt werden konnte. Den nächsten Anlauf wollte man am Dienstag, 24., und Mittwoch, 25. November, mit zwei aufeinander folgenden Prozesstagen nehmen.

40 Tage sind geplant

Ein Satz mit x: Auch daraus wurde nix. Eine Schöffin, sagte der Richter und Pressesprecher Sebastian Bröckner am Freitag im Gespräch, sei erkrankt, womit die Fortsetzung des Wirtschaftsprozesses vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts in Mannheim erneut verschoben wird. Weitergehen soll es nun am 2. und 3. Dezember – vorausgesetzt, dann sind alle Verfahrensbeteiligten wieder an Bord und keiner der für die Tage geladenen Zeugen muss möglicherweise in Quarantäne zu Hause isoliert werden.

Für die Richter in Mannheim bedeutet die immer wieder neue Verschiebung des Hess-Prozesses große Umstände: Weil die Verhandlung mit den rund 40 Sitzungstagen ein außerordentlich umfangreicher ist, hatte sich der Vorsitzende Richter Oliver Ratzel dafür einen entsprechenden Zeitraum freigeschaufelt. Die nun erfolgte dreimalige Verschiebung der Fortsetzung wirbelt den Terminkalender auch für andere Prozesse der Großen Wirtschaftsstrafkammer gehörig durcheinander.