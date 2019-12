„Confetti“ führt diesmal Mary Poppins auf

Weihnachtszeit ist „Confetti“-Zeit. Der Kinder- und Jugendzirkus des Turnvereins Villingen unter der Leitung von Larissa Eiternik führt am Samstag, 21. Dezember, in der Hoptbühlhalle in Villingen diesmal das Musical „Mary Poppins“ auf.

85 Kinder und Jugendliche nehmen ihr Publikum mit in die Welt von Musik, Tanz und Akrobatik und erzählen die Geschichte von dem fantastischen Kindermädchen, das eine Familie wieder zu einem harmonischen Zusammenleben führt. Die jungen Künstler und ihre Trainerinnen Larissa Eiternik, ihre beiden Töchter Katharina und Erika, die das Zirkushandwerk in der Zirkusschule Berlin lernten, sowie die neu mit Trainerlizenzen aufwartenden Artistinnen Naja Kononjuk, Carina Eberlein und Laura Schell haben die vergangenen Wochen genutzt, um das bekannte Musical zirkusgerecht auf die Bühne zu bringen.

Aufgrund der vielen Teilnehmer galt es, unzählige Rollen zu verteilen, Szenen um Zirkusnummern zu ergänzen und Kostüme auszusuchen. Viele Eltern engagierten sich in der Kostümschneiderei oder besorgten Requisiten. Die Maschinerie des Zirkus „Confetti“ lief wieder einmal wie geschmiert. Auch das kulinarische Büfett, das wieder auf die Besucher wartet, ist in elterlicher Vorbereitung.

Um 18 Uhr geht’s los

Um 18 Uhr wird sich am Samstag, 21. Dezember, der Vorhang heben für „Mary Poppins“ (Jessica Baum), den Vater (Diana Weizel), die Mutter (Jennifer Morlang) und ihre Kinder (Diana Anhalt und Erika Schmidt). Weitere Kinder und junge Damen werden als Wassertropfen, Blumen, Schmetterlinge, Pinguine, Harlekine und Kindermädchen mitwirken – der Fantasie der Regisseure waren wieder einmal keine Grenzen gesetzt. Als Erzählerin tritt einmal mehr die dritte Eiternik-Tochter Marianne auf.