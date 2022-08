City-Rondell Schwenningen: Ein Fitnessstudio soll wieder mehr Frequenz bringen

Die Fitnessstudiokette Aka Fitness habe im Juli sechs Flächen im Obergeschoss des City-Rondells bezogen und werde in den nächsten Wochen mit dem Ausbau sowie der Zusammenlegung der Flächen beginnen. Ziel sei es, Anfang 2023 Eröffnung zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung der Multi Germany, die vor rund drei Jahren das Management des Einkaufscenters übernommen hat.

„Perfekte Ergänzung zu den bestehenden Mietern“

„Das Premium-Fitnessstudio für jedermann bringt Abwechslung und eine perfekte Ergänzung zu den bestehenden Mietern des Centers“, so die deutsche Organisation der Multi Corporation, eine führende paneuropäische und integrierte Service-Plattform für hochwertige Einkaufszentren in Europa und der Türkei.

Die Aka Fitness ist bereits mit Studios in Oberndorf, Rottweil und in Schramberg in der Region vertreten. Zusätzlich zum allgemeinen Fitnessprogramm gibt es laut des Fitnessstudios Kurse wie Bodybalance, World Jumping, Bodypump, Flexx sowie Boxen und Kinderboxen. Erweitert werde das Angebot noch durch „Cyber-Kurse“, die online gegeben werden. „Sowohl das moderne Ambiente mit neuen Geräten als auch das große Angebot an zusätzlichen Kursen bietet für unsere Besucher ein hochwertiges Sporterlebnis“, erklärt Center-Managerin Sarah Leberle.

Andere Mieter laufen seit ein paar Jahren davon

Damit wird zumindest in das Obergeschoss des City-Rondells wieder mehr Leben kommen. Bekannterweise laufen dem Einkaufscenter seit geraumer Zeit vor allem im oberen Bereich die Mieter schier davon. Der angegebene Grund: zumeist die schlechteren Lage sowie die laut manch einem Mieter nicht ideale Kommunikation und Kooperation mit der Center-Leitung.

Hatte im vergangenen Herbst die Osiander-Filiale mit ihrem Auszug einen großflächigen Leerstand hinterlassen, wird ab September das Dekogeschäft Depot wiederum eine große Lücke ins Obergeschoss reißen.

Die Center-Leitung war für weitere Frage unserer Redaktion nicht zu erreichen. Vermutlich wird das Fitnessstudio aber auf der gesamten nahezu leerstehenden Rückseite des Obergeschosses eröffnen und diese miteinander verbinden. Derzeit ist auf einer Fläche noch ein Impfzentrum angesiedelt, auf der äußeren der Vodafone-Shop, der im September in die Fußgängerzone umzieht.