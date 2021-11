City-Rondell in Schwenningen öffnet vor genau 40 Jahren

Dort, wo bis in die Siebzigerjahre die Dampfmaschinen zur Uhrenherstellung rauchten, steht heute in Schwenningen das City-Rondell. Es ist ein Einkaufscenter, das zwar nicht durch hohe Exklusivität besticht, aber dennoch viele Kunden anzieht. Diese Woche feiert es sein 40-jähriges Bestehen.

„Wussten Sie schon, dass auf dem Platz des City-Rondells einmal eine Uhrenfabrik stand?“ Zumindest, wer in Villingen-Schwenningen wohnt, weiß, was auf dem Banner an der Drehtür am Eingang des City-Rondells gemeint ist. Und wer während einer kleinen Shoppingtour durch das Einkaufscenter in den Muslen schlendert, der wird des Weiteren mitgenommen auf eine kleine Zeitreise durch das Industriezeitalter, in dem die Uhrenfabrik Mauthe ihre Blütezeit hatte. Die Geschichte der Familie und der Firma Mauthe nämlich können Besucher seit 2020 in einer Ausstellung in der Mall kennenlernen.

So erfährt man unter anderem, wie es zum Bau des dreistöckigen Fabrikneubaus gekommen ist, nachdem die Söhne von Uhrenhersteller Friedrich Mauthe, Jakob und Christian, 1876 das Unternehmen des Vaters übernommen und zunächst das Gasthaus Krone neben ihrem Elternhaus gekauft hatten, um Uhren zu produzieren. 1881 folgte der große Fabrikbau, in dem Dampfmaschinen eingesetzt wurden. Zudem geben die Texte einen Einblick in die Chronik des Mauthe-Areals, das stetig wuchs und zu dem neue Gebäude hinzukamen. Ab 1885 wurden Uhren nach amerikanischem System hergestellt. Nach der Übernahme von den Vätern im Jahr 1904 hatten auch die Enkel Friedrich Mauthes Ambitionen zum Ausbau der Firma und des Areals, zu dem unter anderem ein 63 Meter hoher Schornstein hinzukam. In den Siebzigerjahren allerdings waren die goldenen Zeiten vorbei. Nach und nach musste Mauthe Grund verkaufen, 1979 schließlich den letzten Bestandteil des Areals: das Hauptgebäude.

Am 4. November 1981 eröffnet City-Rondell auf 10 000 Quadratmetern

An anderer Stelle können die Kunden indes die Geschichte des City-Rondells nachvollziehen, das gerade einmal sechs Jahre, nachdem die letzte Uhr auf dem Mauthe-Areal gefertigt worden war, öffnete. Nach der Auflösung des Areals war nur noch die Fabrikruine übrig. Eine Düsseldorfer Anlegerschaft, bestehend aus 215 Anlegern, baute den gesamten Mauthe-Komplex für 40 Millionen D-Mark in eine moderne Einkaufsstätte als Mall nach amerikanischem Vorbild um. Mit dem „ City-Kaufhaus“, so sollte es zunächst heißen, gab es zu Beginn aber einige Probleme. Die Anwohner waren nicht begeistert, Verhandlungen verzögerten den Baubeginn. Anderthalb Jahre später als geplant konnte das nun umbenannte „ City-Rondell“ am 4. November 1981 eröffnet werden. Auf 10 000 Quadratmetern befanden sich dann 32 Einzelhandelsgeschäfte, drei Restaurants und ein Casino – „ 100 000 Artikel unter einem Dach“ schrieben die Zeitungen, heißt es auf der Infotafel. Der Neubau, an dem vor allem heimische Handwerker mitwirkten, bot auch den Einzelhändlern der Region Platz und setzte neue Einkaufs-Maßstäbe in Süddeutschland. Die Fabrik der Familie Mauthe, zum Teil auch Rundbau, soll auch heute in der Form des City-Rondells weiterleben.

Seit der Eröffnung ist im Einkaufscenter viel passiert. Auf den Verkaufsflächen herrscht zum Teil ein reges Kommen und Gehen. Auch die große Gastronomiefläche im Obergeschoss ist immer wieder leer. Trotzdem zieht das City-Rondell von Beginn an viele Besucher an. Warum? Vielleicht liegt es am bunten Mietermix, durch den sich die Mall auszeichnet. Ankermieter ist der Drogeriemarkt Müller, neben mehreren Bekleidungsläden gibt es zwei Dekogeschäfte, ein Reisebüro und mehrere Geschäfte mit Essensangebot, die die Kunden vor allem in der Mittagspause anlocken.

Am 4. November eröffnet BlueBrixx-Store

Seit rund zwei Jahren ist das City-Rondell in neuen Eigentümer-Händen: Die Multi Germany GmbH als deutsche Organisation der Multi Corporation, eine führende paneuropäische und integrierte Service-Plattform für hochwertige Einkaufszentren in Europa und der Türkei, hat am 1. Juni 2019 das Management des City-Rondells übernommen und versucht unter anderem, neue Mieter für die Leerstände zu finden. Für die Fläche direkt am Eingang, wo einmal der Esprit-Store war, war sie vor Kurzem erfolgreich: Pünktlich zum Jubiläumstag am 4. November feiert der BlueBrixx-Store mit einer großen Auswahl Lego-kompatiblen Noppenstein-Modellen für Jugendliche und Erwachsene Eröffnung.

Am 4. November 1981 öffnete das City-Rondell seine Tore – passend dazu wird diese Woche bis zum 7. November gefeiert. Im Center können sich die Besucher mit Gratis-Muffins und an der Smoothie-Bar kulinarisch verwöhnen lassen. Ein DJ wird Musik aus den 1980er-Jahren auflegen und das Einkaufszentrum in seine Anfangszeit zurückversetzen. Zudem wird es ein Glücksrad mit Direktgewinnen geben. „Wir freuen uns sehr darauf, mit den Besuchern unseren Geburtstag feiern zu können. Mit den Aktionen, Gewinnspielen und Rabatt-Coupons bedanken sich das City-Rondell und die Shops für die Treue“, sagt Center-Managerin Sarah Leberle (Multi Germany GmbH). „Die Erinnerung an den Aufbau des Einkaufszentrums und die Freude auf die damals neue Art des Einkaufens in Schwenningen sind bei vielen noch präsent – die Zeit vergeht wie im Flug.“