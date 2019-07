Christoph Sandner wird zum 1. August neuer Geschäftsführer der Schwenninger Wild Wings. Jürgen Rumrich bleibt Sportmanager bei dem in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Club vom Neckar.

Nachdem sich ein Arbeitskreis mit Michael Werner an der Spitze ausgiebig mit diesem Thema und der Suche nach einem geeigneten Kandidaten beschäftigt hatte, fiel die Wahl relativ schnell auf Christoph Sandner. Der gebürtige Landsberger war fünf Jahre in eben dieser Funktion für die Nürnberg Ice Tigers tätig.

„In dieser Zeit habe ich ihn durch die diversen Sitzungen der DEL kennen und schätzen gelernt“, so Michael Werner. Viel entscheidender sei jedoch gewesen, dass der 48-Jährige mit seinen Ideen und Vorstellungen überzeugt habe.

Vor einigen Wochen hatte Michael Werner als einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Wild Wings betont, dass im Sinne einer weiteren Professionalisierung des Clubs ein hauptamtlicher Geschäftsführer unabdingbar sei. Genauso hob er jetzt hervor, dass die Personalie Christoph Sandner in keinem Konflikt mit der von Jürgen Rumrich stehe. Im Gegenteil. Die beiden kennen sich ebenfalls gut, nahmen gemeinsam an einer Weltmeisterschaft teil. „Die Aufgaben und Kompetenzen sind klar verteilt, Jürgen Rumrich ist und bleibt unser Sportmanager“, so Michael Werner.

Christoph Sandner war selbst aktiver Eishockey-Spieler, trug in der Deutschen Eishockey-Liga unter anderem das Trikot für München, Augsburg und Frankfurt. Nachdem er 2006 seine Schlittschuhe an den Nagel gehängt hatte, widmete er sich seiner zweiten Karriere. So war er Manager für Sport-Kommunikation bei Nürnbergs Namensgeber und Hauptsponsor Thomas Sabo und in dieser Funktion an der Organisation des ersten Wintergames der DEL verantwortlich. Wenig später wechselte er komplett zu den Ice Tigers. Nun kommt Christoph Sandner – er ist verheiratet und hat eine achtjährige Tochter – nach Schwenningen.