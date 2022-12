Christbaum selber schlagen: Im Weihnachtswald bei Herzogenweiler

Villingen-Schwenningen (sbo) - Seit 22 Jahren gibt es einen von der Glaserzunft Herzogenweiler ausgerichteten Weihnachtsmarkt mit Bäumen aus den Waldungen rund um den Ort.

Das Zuckerl ist jedoch, selbst in den Wald zu gehen und einen Baum zu holen. Man muss lange suchen, um eine solche Gelegenheit zu bekommen. Die beim Brandweiher jenseits der Landstraße parkenden Autos kommen, wie dem Kennzeichen zu entnehmen ist, über die Kreisgrenzen hinaus.

Solange es diese Waldbegehung gibt, also auch seit 22 Jahren, ist Hubert Blessing sozusagen der vereinseigene Förster, der sich den Interessenten annimmt. Das habe sich so ergeben, sagt er. Als gelernter Forstwirt, der im fürstenbergischen Forst sein Handwerk gelernt hat und auch mit schwerem Gerät umgehen kann und könnte und, natürlich auch den Führerschein für die Kettensäge hat. Wenn Hilfe gebraucht wird, ist er eigentlich der richtige Mann am richtigen Ort. Er weiß, worauf es ankommt, das Suchgebiet steckt Blessing im Einverständnis mit dem Waldbesitzer ab, erledigt die Formalien.

Dass er es nach 22 Jahren immer noch mache liege auch an der Kundschaft, so Blessing, denn diese verhalte sich vorbildlich. Es seien keine wilden Horden, die einfallen, die Leute seien diszipliniert. Er habe noch nie Probleme gehabt.

Das Handwerkszeug in Form einer Handsäge haben die meisten dabei. Und wenn er mit der Motorsäge mithelfen kann, das gehört zum Service. Manchmal hat er auch schon Tipps geben können, was man aus einer Hecke am Wegesrand noch alles machen kann.

Meist verläuft die Begrüßung nach bekanntem Muster. Wo geht’s hin? Den Weg hier, alles gerade aus; links und rechts des Weges könnt ihr suchen. Nicht wenige sind nicht zum ersten Mal da, man kennt sich schon fast aus. Außerdem, das Gebiet ist relativ klein und übersichtlich. Eine Flur werde da nicht zertrampelt, so Blessing, das ganze Dickicht müsse von Zeit zu Zeit sowieso durchgepflegt werden. Es ist ein natürlicher Wald, es sind keine Zuchtbäume, und der Wald ist auch keine Plantage.

Eine Christbaumaktion in diesem Rahmen schädige nicht das Gleichgewicht im Wald. Die Leute seien umsichtig, man gehe entlang vorgefundener Trampelpfade vor.

Trotz aller Natur, auf das Aussehen der Bäume wird schon geachtet, ist seine Erfahrung. Bezahlen kann man den Baum entweder bei Hubert Blessing selbst, oder auch am Kühlhaus, wo man sich den Baum verpacken lassen kann. Soviel Vertrauen habe er, so Blessing, dass er die Leute auch ohne Bezahlung zum Verpacken ins Dorf schicken kann.

Christbaumsuche im Wald hat ein Erlebnisfaktor, war nicht nur von „Förster“ Hubert Blessing, sondern auch von den Waldbesuchern zu erfahren. Aus den anfahrenden Fahrzeugen, mit Dachgepäckständer oder mit Anhänger, entsteigen selten nur einzelne Personen. Ganze Familien generationenübergreifend mit Freunden und Bekannten, viele Kinder. Erwachsene und Kinder freuten sich beim Herumstöbern. Man weiß, dass der Christbaum aus dem heimischen Wald kommt, regional und ohne lange Anreise zu haben und auch unbelastet von Pflegemitteln. Viele freuen sich auch schon auf das nächste Mal im nächsten Jahr.