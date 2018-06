(sbo) - Die aktuelle Frage nach geeigneten Räumen für Jugendliche hat den Vorstand des CDU-Stadtverbands Villingen-Schwenningen in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Es sei unerklärlich, so Vorsitzender Klaus Martin, weshalb in den vergangenen fünf Jahren dazu keine befriedigende Lösung von der Stadtverwaltung gefunden wurde.

Es sei „grob fahrlässig“ gewesen, dass Oberbürgermeister Rupert Kubon den Familienpark praktisch über Nacht geschlossen habe, ohne gleichzeitig ein Nachfolgekonzept vorzulegen. Die Vorstandsmitglieder begrüßten einmütig die Haltung der CDU-Vertreter im Jugendhilfeausschuss, dass konkrete Kostenberechnungen für Räume für 200 bis 400 Besucher noch vor der Sommerpause im Gemeinderat als Entscheidungsgrundlage vorgelegt werden sollen.

Der Vorstand bittet die CDU-Stadtratsfraktion, darauf zu achten, dass der beschlossene Zeitplan auch eingehalten wird.

Um die Entscheidung über die Größe der geplanten Räume auf eine fundierte Basis zu stellen, schlägt der Vorstand des CDU-Stadtverbands vor, zuvor eine Bedarfsanalyse zu erarbeiten. Dabei seien auch die Erfahrungen des Jugendförderwerkes zu berücksichtigen. So liege eine Aufstellung aus den Jahren 2006 und 2007 über Art und Größe der Veranstaltungen in der damaligen Jugendscheune vor. Diese Bedarfsermittlung soll in enger Zusammenarbeit mit den Jugendlichen erarbeitet werden.

Um mit über die Zukunft der Jugend in Villingen-Schwenningen zu reden, lädt der CDU-Stadtverband junge Leute zur nächsten Vorstandssitzung am Freitag, 7. Juni, ein.