Carlo Borer führt durch die Ausstellung „Durchstarten – Take Off“

Im Museum Art Plus in Donaueschingen findet am Sonntag, 30. Oktober, um 12 Uhr eine Künstlerführung mit Carlo Borer statt. Der Schweizer Künstler ist mit Wandarbeiten und Stahlskulpturen in der Ausstellung „Durchstarten – Take Off“ vertreten.

Der in Solothurn geborene Künstler entwickelt seine Objekte laut Pressemitteilung des Museums mittels CAD im virtuellen Raum, hierbei kommen Virtual Reality sowie Hightech Laserwerkzeuge zum Einsatz. Schlussendlich lässt Borer durch anspruchsvolles Handwerk seine Skulpturen in der realen Welt entstehen.

Im Anschluss an die Führung besteht die Gelegenheit, die ausgestellten Werke anzuschauen und sich bei einem Glas Sekt mit dem Künstler auszutauschen. Der Komplettpreis beträgt fünf Euro.