Einen schnellen Espresso oder ein Spaghetti-Eis im Café Raben? Darauf haben Gäste die längste Zeit gewartet. Ab dem 1. August sollen sich die Türen wieder öffnen zu einem der schönsten Häuser der Villinger Innenstadt.

Passanten schielen in den großen Raum, in dem sie vor Monaten noch Lasagne oder Penne al’ arrabiata gegessen haben. Das markante Haus mit der extravaganten Fassade gleicht seit längerem einer Baustelle. Dort, wo an warmen Frühlings- und Sommertagen sich Leute zu Mittagstisch oder Latte Macchiato treffen, lagen Säcke mit Baumaterial, steht jetzt noch ein Container. An der Tür weist ein Schild darauf hin, dass „das Café Raben schließt wegen baldiger Neueröffnung und aus diesem Grund Renovierung“.

Lange dauert es nicht mehr bis zum ersten „Come stai?“ und „ciao“. Ab 1. August will die neue Pächterin Michela Troisi mit ihrem Lebensgefährten Marco Giannattasio im Raben für italienisches Flair sorgen. Was das Angebot angeht, soll es kaum Änderungen geben, kündigt Stefan Berweck von der Eigentümerfamilie Berweck an.

Nun will sich aber auch die Stadt die Umbauaktionen näher anschauen, denn eigentlich hätte der Eigentümer des Hauses schon längst mit der Verwaltung Kontakt aufnehmen müssen, so Pressesprecherin Oxana Brunner. Denn, das Haus steht unter Denkmalschutz und damit müssten Arbeiten jedweder Art mit der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt abgestimmt werden. Doch bislang, so Brunner, habe es noch keinen Kontakt mit der Stadt gegeben. „Wir werden uns das jetzt vor Ort anschauen“, kündigte sie an.

Bei dem Haus handelt es sich um ein Kulturdenkmal, um eine „Sache, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht“.

Welche Verantwortung Eigentümer eines denkmalgeschützten Hauses haben, das weiß Stefan Berweck nur zu gut. Er sieht den Hinweis aus dem Rathaus recht entspannt. Das Café werde nur modernisiert, es werde neues Mobiliar aufgestellt, der Boden werde gefliest und weitere Schönheitsmaßnahmen vorgenommen. Weder an der Fassade noch an den Fenstern werde es Veränderungen geben. „Wir beinen ja nicht aus oder reißen etwas heraus.“ Deshalb, so Berweck und Hausverwalter Ralf Hezel, sei eine Abstimmung mit der Stadt nicht nötig gewesen.

Anfangs hatten die Eigentümer andere, größere Pläne, die sie bei einem Termin mit der Stadtverwaltung erörtert haben. Zum einen sei der Gedanke aufgekommen, das erste Obergeschoss im „Raben“ wieder als Gastraum zu nutzen, wie es vor Jahren der Fall gewesen war. Doch der Brandschutz machte einen Strich durch die Rechnung. „Das wäre viel zu aufwendig gewesen“, spielt Berweck auf einen zentralen Treppenaufbau an, der als Verbindung zum Untergeschoss nötig gewesen wäre.