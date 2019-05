Die SG Bösingen bei den A-Junioren, der SV Zimmern bei der B-Jugend und der SV Spaichingen bei den C-Junioren lauten die Sieger beim Pokaltag des Fußballbezirks Schwarzwald auf dem Sportgelände des SV Tuningen. Bei gutem Wetter und toller Organisation von Seiten des SV Tuningen sowie der Mitarbeiter des Jugendausschusses des Bezirks Schwarzwald war auch die vierte Austragung der drei Pokalendspiele an einem Ort ein Erfolg.

C-Junioren

SG Böttingen/Heuberg – SV Spaichingen 0:2 (0:1). Die favorisierten Jungs des SV Spaichingen, die in der diesjährigen Saison in der Bezirksstaffel auf dem dritten Platz landeten, bestimmten die Anfangsphase des Endspiels klar. In der 24. Minute gelang Oliver Miched, im Anschluss an eine Ecke, die verdiente 1:0-Führung für den Nachwuchs aus der Primstadt. Zu Beginn der zweiten Hälfte kam die SG Böttingen/Heuberg (Erster der Leistungsstaffel 2) besser in die Partie und verzeichnete in der 39. Minute die erste Torchance. Kurz darauf dann die große Möglichkeit zum Ausgleich, aber ein Kopfball landete knapp neben dem Tor des SVS. Auf der Gegenseite machte es Spaichingen besser, als Elias Moosmann einen Angriff erfolgreich zum 2:0 (49.) abschloss. In der Folgezeit kontrollierte Spaichingen die Partie. Erst kurz vor Spielende wurde es noch einmal spannend, als die SG Böttingen/Heuberg einen Handelfmeter zugesprochen bekam, der aber vergeben wurde. Am Ende feierten die Spaichinger C-Junioren ausgelassen ihren Pokalsieg.

B-Junioren

SG Schramberg – SV Zimmern 0:10 (0:3). Als der Favorit aus Zimmern (Meister der Bezirksstaffel) gleich seinen ersten Angriff durch Flavio Ippolito erfolgreich zum 1:0 in der dritten Minute abschloss war klar, dass es für die SG Schramberg (Meister der Leistungsstaffel 1) sehr schwer wird. Aber die Schramberger hielten in der Anfangsphase gut dagegen und hatten nach rund einer Viertelstunde eine gute Möglichkeit, aber Zimmerns Torhüter Julian Bacher verhinderte den Ausgleich. Danach bekam Zimmern das Spiel in den Griff und schoss einen zweistelligen Sieg heraus. Die Torschützen des SVZ waren: Flavio Ippolito (2), Lamen Badjie (2), Tobi Koller (2), Marius Helmke, Tim Springer, Gabriel Pavic und David Szytko.

A-Junioren

SG Bösingen – SG Sulgen 5:0 (2:0). Die SG Bösingen (Meister Bezirksstaffel) startete dynamisch in die Partie. Schon in der fünften Minute traf Andy Zimmermann zum 1:0. In der Folgezeit hielt Sulgen (Erster Leistungsstaffel 1) aber gut dagegen, gewann im Mittelfeld einige Zweikämpfe und tauchte einige Male gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Effektiver agierte aber Bösingen. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite war Andy Zimmermann in der Strafraummitte zur Stelle und erhöhte auf 2:0 (35.). Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte Sulgen, noch einmal in die Partie zurückzufinden, aber in der Offensive fehlte die Durchschlagskraft. Als dann Luca Lemperle das 3:0 (58.) und Marco Hechler das 4:0 (62.) nachlegten, war die Partie entschieden. Danach verletzte sich Sulgens Torhüter Aldin Beluli und musste minutenlang behandelt werden. Nach Wiederaufnahme des Spiels sorgte Andy Zimmermann für den 5:0-Endstand.

Bezirkspokalspielleiter Johannes Kiene (Mühlheim) und Bezirksspielleiter Thomas Hauser (Schwenningen) nahmen die Siegerehrungen der drei Endspiele vor, überreichten den Siegern und Unterlegenen Medaillen und die jeweiligen Pokalsieger bekamen noch einen Siegerpokal und jeweils einen Wanderpokal.