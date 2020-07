Geschäftsführer Ulrich Köngeter stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung neben der Bilanz der Stadtwerke VS GmbH (SVS) auch die Zahlen der Tochtergesellschaften vor.

Die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS) verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 eine Umsatzsteigerung. Dank bestem Sommerwetter, strömten die Besucher ins Kneippbad in Villingen. Die Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen konnten 2019 zum Abschluss gebracht werden. „Allerdings zeigte sich auch, dass der Reparaturaufwand in den übrigen Bädern von Villingen-Schwenningen deutlich gestiegen ist“, zeigte er auf. Für das Villinger Hallenbad stehen deshalb Überlegungen eines Neubaus im Raum. Köngeter: „Wir können insgesamt auf eine positive Badesaison zurückblicken. Die beiden Jahre 2018 und 2019 sind durch die Umbaumaßnahmen im Kneippbad zwar nicht direkt vergleichbar, dennoch freuen wir uns über ein Besucherplus von über 50 000.“

Waren es in der Badesaison 2018 noch 213 129 Besucher, so zogen 2019 263 608 Gäste ihre Bahnen in den Schwimmbädern in Villingen-Schwenningen. Trotz der positiven Zahlen habe die BVS auch 2018 einen Verlust von 2,225 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Kostendeckungsgrad betrag im Kneippbad in Villingen rund 16 Prozent, sodass durch den Eintritt die laufenden Kosten nicht gedeckt werden können. Die Stadt VS subventioniere den Badeintritt in allen vier von der BVS betriebenen Wasserflächen mit hohem finanziellen Aufwand. In Zahlen ausgedrückt: Im Kneippbad wird der Eintritt mit 14,90 Euro subventioniert, im Hallenbad in Villingen mit 11,23 Euro, im Neckarbad in Schwenningen mit 5,74 Euro und im Friedensschulbad in Schwenningen mit 4,74 Euro. „Durch den Badebetrieb entstehen sehr hohe Kosten, dienicht erwirtschaftet werden können. Schwimmen ist zwar eine sehr schöne, aber auch eine Sportart, die von städtischer Seite sehr stark subventioniert werden muss“, erläutert Köngeter.

Im August 2019 wurde die SVS Thüga Beteiligungsgesellschaft mbH in die SVS Beteiligungsgesellschaft umfirmiert. Wie bereits 2018 zeichnete sich ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 ab, sodass die SVS Beteiligungsgesellschaft mbH 1,16 Millionen Euro an den SVS-Konzern an Gewinn abführen kann, erklärte Köngeter weiter. In diese Gesellschaft gehen die Erträge aus der Thüga Erneuerbaren Energien GmbH & Co. KG sowie aus den Anteilen der Kom9 GmbH & Co. KG ein, welche wiederum an der Thüga AG als Gesellschafter beteiligt ist.

Lediglich die 2018 gegründete SVS Bau GmbH wies einen Verlust von 177 000 Euro aus. „Die SVS Bau GmbH wurde im vergangenen Jahr gegründet, um als flexible Eingreiftruppe speziell Kleinaufträge und Reparaturen durchzuführen. Um hier in die schwarzen Zahlen zu kommen, werden wir den Auftragsmix verändern und auch das Abrechnungssystem anpassen“, zeigte der Geschäftsführer auf.

Abschließend stellte SV-SGeschäftsführer Ulrich Köngeter fest, „dass sich die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH auch in Zukunft zahlreichen Herausforderungen stellen muss. Gerade aber zu Zeiten der Corona-Pandemie haben wir eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass wir die Versorgung in der Region sicherstellen. Die SVS kommt nicht nur aus der Region, sondern ist auch für die Region Villingen-Schwenningen da. Wir sind verlässliche Partner für zahlreiche Partnerfirmen und Handwerker, wir sind ein Arbeitgeber für die Menschen aus der Region und sind eng verwurzelt mit der Stadt Villingen-Schwenningen“.