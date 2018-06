Der Ortschaftsrat des Villingen-Schwenninger Stadtbezirks Weigheim begrüßt die Planung der Stadt zum öffentlichen Personennahverkehr. Ab 2016 fahren die Busse tagsüber alle halbe Stunde zu festen Taktzeiten nach Schwenningen.

Die Anbindung an das Industriegebiet Ost ist nach Angaben von Ortsvorsteherin Ursula Mosbacher vorgesehen. Auch die Verlässlichkeit des Schülerverkehrs in alle angrenzenden Gemeinden sei sichergestellt. In den Abendstunden wird ein Rufbus zur Verfügung stehen. (sbo)