Die Fußball-Bezirksliga Schwarzwald startet bereits schon am Freitagabend, um 19.30 Uhr, in den 28. Spieltag. Der abstiegsgefährdete BSV 07 Schwenningen empfängt den SV Villingendorf. Das Vorrundenspiel endete in Villingendorf 1:1. Die Heimelf ist gefordert. Mit einem Sieg würde sich der ehemalige Landesligist zunächst einmal um einen Platz verbessern.