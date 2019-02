Ein ganz normaler Mittwochabend in der Salzgrube: Ein Lastwagenfahrer setzt den Blinker und lenkt seinen Koloss in das Industriegebiet. Dort parkt er. Neben 48 anderen Brummis. Was in den Augen der Stadtverwaltung „nicht störend“ ist, wird für Unternehmer im Vorzeige-Industriegebiet zum echten Problem.

Ein anderer Lkw-Fahrer legt sichtlich genervt den Rückwärtsgang ein, setzt zurück und bugsiert seinen Brummi schließlich aus dem Firmengelände von IMS Gear heraus auf die Straße, ganz vorsichtig vorbei an den Lastwagen, die auf der anderen Straßenseite parken. Ein Problem, das sich bis in die Führungsetage des Unternehmens herumgesprochen hat. „In der Tat wird die Zufahrt zu unserem Firmengelände zunehmend erschwert. Das betrifft sowohl den Lieferverkehr zum und vom Logistikbereich als auch den Mitarbeiter-Parkplatz“, erklärt Michael Möller, Leiter des Geschäftsbereichs Managementsysteme. Halte „dieser Zustand“ dauerhaft an, „könnte das sehr problematisch werden“, meint Möller.

Quasi das erweiterte Firmengelände der örtlichen Speditionen? Halb so wild, denkt man bisher hingegen bei der Stadtverwaltung: „Besser hier als in irgendwelchen Wohngebieten“, meint die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner. Das Phänomen der sich zur Brummimeile entwickelnden Salzgrube sei im Rathaus bekannt, bestätigt sie. „Es ist ja auch nicht zu übersehen.“ Und obgleich das nicht ausdrücklich gewollt sei in dem Sinne, dass man die Straßenzüge in dem aufstrebenden Industriegebiet gezielt als Parkplatz für Lastwagen ausgewiesen habe, werde es doch bislang gerne geduldet. „Irgendwo müssen die Lastwagen ja hin“, meint Brunner, und im Industriegebiet auf der grünen Wiese seien parkende Lastwagen nicht störend – anders sähe das beispielsweise in Wohngebieten aus.

Ein Mangel an Stellplätzen sei kein VS-Problem, sondern ein deutschlandweites, meint die Pressesprecherin. Das zeige sich immer wieder auch auf Autobahnraststätten. Und in der Tat spiegelt es sich allabendlich selbst hinter Villingen an der Bundesstraße 33 wider: Kaum ein Park- oder Rastplatz, der am Abend nicht vollkommen von Lastwagen beherrscht wird, deren Fahrer dort Pausen einlegen, um ihre maximal zulässigen Lenkzeiten am Steuer nicht zu überschreiten.

Hinzu kommen Fernfahrer, die sich nach dem Parken in ihre Fahrerkabine im Führerhaus zurückziehen, um auf den Parkplätzen an Bundesstraßen oder eben am Straßenrand in der Salzgrube zu übernachten. Doch es sind längst nicht nur auswärtige Lastwagen, die man in letztgenannter erblickt. Im Gegenteil: Die Schriftzüge auf den Lkw-Planen verraten, dass auch örtliche Speditionen vom Neuen Markt gleich nebenan die Salzgrube quasi als erweitertes Firmengelände nutzen und ihre Fahrzeuge dort abstellen.

Ist das in Ordnung? Oxana Brunner wiegelt ab: „Man kann es ihnen ja nicht verbieten, das ist zulässig.“ Genauso wie Autofahrer ihren Kleinwagen überall dort abstellen dürften, wo dies nicht verboten sei, sei das natürlich auch Lastwagenfahrern erlaubt.

Unternehmen schlägt Ausweitung des Halteverbots vor

In Stein gemeißelt sei die unausgesprochene Parkerlaubnis für die Lastwagenfahrer in der Salzgrube aber dennoch nicht. „Man muss sehen, wie sich das entwickelt, wenn das Gebiet weiter wächst“, gibt Brunner nämlich zu bedenken. Falls es zu Problemen für die dort ansässigen Unternehmen führe, müsste man über Parkverbote in manchen Bereichen nachdenken. Eine Anregung, die man auch seitens IMS Gear bereits gibt: „bhilfe önnte die Ausweitung der Halteverbotszone schaffen, die in einem Teilbereich der Salzgrube bereits ausgewiesen ist“ schlägt Michael Möller nämlich vor.