Brigitta Schäfer wird für die SPD in den Gemeinderat Villingen-Schwenningen nachrücken. Dies hat sie nun auf Anfrage bestätigt.

Nachdem das SPD-Urgestein Bernd Schenkel durch seinen plötzlichen Tod aus den Reihen der SPD im Gremium gerissen worden ist, ist sein Platz im Gemeinderat Villingen-Schwenningen leer. Jene, die darauf künftig Platz nehmen darf, ist die 45-jährige Rechtsanwältin Birgitta Schäfer. Bei den Kommunalwahlen 2014 trat sie zum ersten Mal an, vereinte auf Anhieb 5134 Stimmen auf sich und schaffte zwar den Sprung ins Gremium nicht direkt, kommt nun aber als Nachrückerin zum Zug. „Ja, ich mach’s“, sagte sie am Montag und fügt hinzu: „mit großem Bauchweh, weil ich nicht weiß, wie ich diesen Platz ausfüllen soll, den Herr Schenkel hinterlässt, der schon Kommunalpolitik gemacht hat, als ich noch nicht einmal mein Abitur in der Tasche hatte“. Politisch interessiert jedoch war die gebürtige Hamburgerin, die seit 1992 in Baden-Württemberg lebt und seit zehn Jahren mit ihrer Kanzlei „Anwälte am Oberen Tor“ selbstständig ist, schon immer. Und sie ist vielfach engagiert: im Verein Frauen helfen Frauen, als Vorsitzende des Kinderschutzbundes und des Vereins zur Förderung von Jugend- und Sozialarbeit im evangelischen Kirchenbezirks Villingen, der auch den Sozialmarkt Jumbo betreibt, sowie beim Innenhoffestival in Villingen. (cos)