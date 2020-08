Die Einsatzkräfte in Villingen-Schwenningen mussten im Dauereinsatz ran: Von Freitag bis Sonntag galt es alleine für die Feuerwehr gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei zwölf Einsätze abzuarbeiten – zum Teil sogar parallel.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit ihren Abteilungen insbesondere am Samstag bei sengender Hitze stark gefordert – vor allem aufgrund von Brandalarmen. Der spektakulärste Fall: In Nordstetten brannte eine landwirtschaftlich genutzte Scheune mit Heuballen lichterloh. Mehrere Abteilungen der Feuerwehr Villingen-Schwenningen eilten ebenso wie das DRK und die Polizei zum Brandort. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass ein danebenliegendes Diesellager ebenfalls in Flammen aufgegangen ist. Das ebenfalls alarmierte THW zog mit Radladern das teils noch brennende Stroh auseinander, sodass die Feuerwehr die Glutnester ablöschen konnte. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen noch.

Während die eine Feuerwehrmannschaft noch mit den Nachlöscharbeiten in Nordstetten beschäftig war, wurde der Integrierten Leitstelle der nächste Einsatz gemeldet. In der Saarlandstraße brannte ein Container an einem Gebäude. Den Brand bekam die Feuerwehr schnell gelöscht. Knapp eine Stunde später wurde der Feuerwehr ein Brand unter einer Photovoltaikanlage im Friedengrund in Villingen gemeldet. Nur kurze Zeit später musste die Feuerwehr in der Burgstraße in Schwenningen zu einem Flächenbrand mit einer brennenden Hecke anrücken.