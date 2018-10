Die dreitägige Pro-Bier-Messe ist bei den Besuchern und Brauereien gut angekommen. Die Veranstalter allerdings sind nicht vollends zufrieden. Für ihren Geschmack waren die Besucherzahlen zu gering.

Die Idee einer Pro-Bier-Messe, deren Name beabsichtigt mehrdeutig verstanden werden kann, erschien für die Region geradezu ideal. Auf dem Messegelände verwirklichten die beiden einheimischen Organisatoren Michael Stegmann und Tobias Sabo einen lange gehegten Traum, an dem sie möglichst viele Besucher teilhaben lassen wollten.

Drei Tage lang hatten sie das gemacht und in der Summe mit über einem Dutzend Aussteller den Gästen die Möglichkeit geboten, sich intensiv mit der Welt des Bieres auseinanderzusetzen – vom Brauen bis zur Degustation. Wer gekommen war, entdeckte einige Neuheiten an Starkbieren oder auch an solchen, die mit speziellen Essenzen die Geschmacksnerven überraschen. So wie eine Biersorte, deren rauchiger Geschmack stark an einen Grillabend mit Barbecue-Soße erinnerte.

In die Handwerkskunst des Bierbrauens einzutauchen erforderte auch live dabei zu sein, wenn beispielsweise Braumeister Lukas Kromer von der Weilersbacher Harder-Brauerei einen Sud ansetzte. Eine Stunde lang hält er diesen am Sieden, bevor der nächste Schritt erfolgt. Ebenfalls vor Ort war die Firma Speidel Tank- und Behälterbau, die Brauanlagen zum Privatgebrauch ausstellte. Es war eines der Ziele der Organisatoren, durch die Wahl der Aussteller den Tüftlern unter den Besuchern, die Angst vor dem eigenen Bierbrauen zu nehmen. Zudem präsentierte eine Mischung aus regionalen und überregionalen Bierbrauereien ihre Spezialitäten. Eine gute Resonanz erfuhren fünf Degustationen mit dem Bier-Sommelier Timo Sohmer. Der Schwenninger absolvierte hierfür eine siebentägige Ausbildung, an deren Ende er eine Zulassung erhielt, seine Kunden in Sachen Biergeschmack, Qualität und dazu passenden Speisen zu beraten.

„Bei uns kommt keine Biersorte zweimal zur Bewertung durch den Sommelier. Für jede Degustation wählen wir fünf andere Biere, so dass jemand der alle Termine wahrnimmt, 25 weitere Biersorten getestet hat“, erläutert Stegmann. Nahm man die 50 Biersorten der neun Bierbrauern, die sich präsentierten, hinzu, so hatte jeder Besucher über die drei Messetage die Möglichkeit, rund 75 Biere zu degustieren.

Frank Schätzle war extra aus Schuttern zur Pro-Bier-Messe gekommen. „Für ein gutes Bier mache ich vieles, aber nicht alles“, lachte er und lobte die Macher der Messe für ihr Engagement. Diese waren ob des eher spärlichen Besuchs jedoch nicht rundum zufrieden. „Eventuell ist es die Witterung, dass alles träge läuft. Da müssen wir wohl organisatorisch noch etwas optimieren.“

Michael Stegmann zeigte sich erstaunt, da sie im Vorfeld von den Brauereien viel Zuspruch für ihr Vorhaben geerntet hätten. Auch von den Besuchern, die an den ersten beiden Tagen kamen, gab es überwiegend Lob. Zudem hätten für eine mögliche Zweitausgabe bereits zum jetzigen Zeitpunkt sechs zusätzliche Aussteller ihr Interesse an einer Mitwirkung bekundet.

Das Abendprogramm bot am Samstag mit dem Auftritt der Gruppe „Radspitz“ einen Höhepunkt. Doch auch hier blieben die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurück. „Jetzt ziehen wir Bilanz und danach sehen wir weiter. Auch haben wir einige Möglichkeiten zur Optimierung erkannt, die wir in einer nächsten Ausgabe umsetzen wollen“, zieht Mitorganisator Tobias Sabo Bilanz.