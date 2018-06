Brand macht Wohnung unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Villingen ist am Freitagmittag ein Appartement komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 12 Uhr nahmen Nachbarn in der Kirnacher Straße den Ton des Rauchwarnmelders wahr. „Als ich aus dem Fenster geschaut habe, hat es schon oben geraucht“, berichtet eine Anwohnerin. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich die Bewohnerin des Appartements im Dachgeschoss bereits ins Freie retten. Auch andere Bewohner des Hauses hatten das Objekt zügig verlassen und wurden vom zunächst eintreffenden Rettungsdienst sowie der Polizei betreut.

Die kurz darauf angerückte Feuerwehr, die mit einem Löschzug vor Ort war, begab sich sofort mit einem Atemschutztrupp in das betroffene Dachgeschoss. In einem der dortigen Ein-Zimmer-Appartements war aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Dieses konnte schnell gelöscht werden.

Zwar wurde von außen auch die Drehleiter positioniert, die Löschmaßnahmen konnten jedoch auf den Innenangriff beschränkt werden. Nachdem auch die weiteren Appartements kontrolliert und das Gebäude belüftet worden war, konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Ein Gebäudeschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Nach ersten Ermittlungen könnte brennende Kerze das Feuer ausgelöst haben. Die Untersuchungen laufen noch.