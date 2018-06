Brand: Fünf Mitarbeiter leicht verletzt

Ein Brand in der Schreinerei Ettwein am Vorderen Eckweg in VS-Villingen hat am Dienstagnachmittag fünf leicht verletzte Mitarbeiter gefordert. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert.

Als die Feuerwehr Villingen mit den ersten Fahrzeugen gegen 17 Uhr der Einsatzstelle ankam, wiesen dichte Rauchschwaden den Weg zum Brandort. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus der Absauganlage, die sich am rückwärtigen Teil des Gebäudes befindet. Löschversuche, bei denen sich die fünf Mitarbeiter verletzt hatten, schlugen fehl. Sofort begann ein Trupp unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung – diese war zunächst zwar schnell erfolgreich, doch die Nachlöscharbeiten dauerten einige Zeit an.

Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge wurde der Brand offenbar durch Funkenbildung an einer Kreissäge im Inneren des Gebäudes ausgelöst. „Die Funken wurden anschließend über die Anlage abgesaugt, sodass sie den dortigen Filter in Brand setzten“, wusste Einsatzleiter Markus Heinzelmann vor Ort zu berichten. Während die Feuerwehr weiterhin Glutnester rund um die Anlage löschte, wurden die Verletzten von drei Rettungswagenbesatzungen versorgt. Aufgrund der Anzahl der Verletzten war auch der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes an die Einsatzstelle geeilt.

In Absprache mit Verantwortlichen der Schreinerei entschied sich die Einsatzleitung der Feuerwehr schließlich dazu, mithilfe von CO2-Löschmittel auch mögliche Glutnester in der Rohranlage zu beseitigen.

Laut Polizei wurde die Absauganlage durch den Brand stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30000 Euro. Schaden am Gebäude ist nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen nicht entstanden.