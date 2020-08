Dine landwirtschaftlich genutzte Scheune ist am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr in Nordstetten in Brand geraten. Dies teilt die Polizei mit. In der Scheune lagerten überwiegend Heuballen. Die Scheune brannte vollständig nieder, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 80 000 Euro. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell an. Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Villingen-Schwenningen mit 45 Mann und acht Fahrzeugen ausgerückt.

