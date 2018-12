Weil sie auf dem eingeschalteten Herd Essen hat stehen lassen, hat die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Oberdorfstraße in VS-Schwenningen am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Nachbarn hatten gegen 19.50 Uhr den schrillen Ton des Rauchwarnmelders in der Wohnung im Obergeschoss wahrgenommen und den Notruf gewählt. Ein Löschzug der Feuerwehr VS-Schwenningen mit vier Fahrzeugen und 25 Mann, der Rettungsdienst sowie die Polizei fuhren die Örtlichkeit an und erkundeten die Lage. Weil sich niemand in der betroffenen Wohnung befand, musste die Feuerwehr zunächst einen Zugang schaffen und fräste deshalb die Wohnungstüre auf. Unter Atemschutz inspizierte daraufhin ein Trupp die völlig verrauchte Wohnung – auch um sicherzustellen, ob sich womöglich eine Person darin befand.

Statt der Bewohnerin fand die Feuerwehr aber den Grund für die Rauchentwicklung: Auf dem Herd war Essen angebrannt. Die Wohnung wurde daraufhin belüftet und die Türe wieder verschlossen. Verletzt wurde niemand. Später stellte sich laut Polizei heraus, dass die 55-jährige Frau aus dem Haus gegangen war und sich bei Bekannten „verquatscht“ hatte. Die angebrannten Bohnen waren nicht mehr zu gebrauchen – ansonsten entstand kein größerer Sachschaden.