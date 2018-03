Die Feuerwehr Villingen-Schwenningen muss zunehmend mehr Einsätze stemmen. Dabei ist die Zahl der aktiven Mitglieder rückläufig. Kommandant Ben Bockemühl stellte bei der abteilungsübergreifenden Hauptversammlung, die in der Doppelstadt nur alle fünf Jahre stattfindet, neben den Mitgliederzahlen auch die Einsatzzahlen vor.

Inklusive der Fehlalarme rückte die Wehr im vergangenen Jahr 910 Mal aus. „Das ist eine beachtliche Zahl, denn das bedeutet, dass Sie im Schnitt täglich drei Mal ausrücken“, lobte Bockemühl. Darüber hinaus hat die Wehr 469 Menschen, deren Leben in unmittelbarer Gefahr war, in den vergangenen fünf Jahren gerettet. Gleichzeitig sei das in den vergangenen fünf Jahren allerdings eine Steigerung der Alarmierungseinsätze von 44 Prozent. Zum Jahresende 2017 hatte die Gesamtfeuerwehr 417 aktive Mitglieder, 113 Jugendliche sowie 148 in der Altersmannschaft. „Die Zahl wirkt auf den ersten Blick recht stabil“, folgerte Bockemühl. Doch vor 20 Jahren habe die Wehr noch 480 Mitglieder gehabt.

Reinhold Engesser, Vorsitzender des Kreisverbands, betonte: „Die personelle Entwicklung berührt mich natürlich. Wir tun uns schwer, Mitglieder zu finden.“ Insbesondere in der mittleren Altersklasse. „Wir bekommen teilweise nicht einmal mit, wenn ausgebildete Feuerwehrleute in unsere Stadt ziehen.“

Vor der steigenden Zahl an Einsätzen warnte auch Oberbürgermeister Rupert Kubon als oberster Dienstherr der Feuerwehr: „Überfordern Sie sich bitte nicht selbst! Wenn Sie glauben, sie brauchen irgendwo noch Hilfe, melden Sie sich“, betonte Kubon und versprach: „Wir werden auch in Zukunft sehr viel tun, damit Sie das haben, was Sie brauchen.“

Um an dieser Stelle auch die Stadt sowie den Gemeinderat zu unterstützen, hat die Feuerwehr ein Beschaffungskonzept bis 2036 entwickelt. „So wissen wir, aber auch der Gemeinderat, was zu welchem Zeitpunkt benötigt wird“, erklärte Bockemühl. Durch eine langfristige Planung sei es leichter, die finanziellen Mittel bereit zu stellen.

Was sich alles innerhalb der Feuerwehr tut, stellten im Anschluss die Verantwortlichen der Sondereinheiten dar. Hierzu zählen die Führungsgruppe C, die Einheit „Information und Kommunikation“, die Höhenrettung sowie der Strahlenschutz ABC.

Der Kommandant zeigte sich nach seinem ersten Jahr im Amt überzeugt, dass seine Freiwillige Feuerwehr leistungsstark ist, aber auch in den kommenden Jahren viele Herausforderungen zu stemmen hat. Aus diesem Grund gab er das Motto „Gemeinsam mehr erreichen, gemeinsam sind wir stark“ aus.

Ehrungen und Wahlen

Gleich zwei Personen wurden im Rahmen der Versammlung für ihre Verdienste für die Feuerwehr ausgezeichnet. Gaby Becker übernimmt seit 1993 die Verwaltungsaufgaben der Wehr und wurde von Ben Bockemühl als „Schaltzentrale unserer Feuerwehr“ bezeichnet. Für ihren Einsatz überreichte ihr Reinhold Engesser die Deutsche Feuerwehrmedaille. Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze erhielt Thomas Nagel. Er ist 1985 in die Jugendfeuerwehr eingetreten, war mehrere Jahre Schwenninger Abteilungskommandant und die vergangenen zehn Jahre stellvertretender Gesamtwehr-Kommandant.

Wie bereits berichtet, wurden am Freitag gleich drei ehrenamtliche Stellvertreter des Kommandanten gewählt. Dies sind Ralf Hofmann, David Lienhard und Andreas Ermel.