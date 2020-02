Blumenkinder feiern bei Geisternacht

Die Tännlegeister haben eine Megastimmung gehabt bei der Geisternacht in der gut gefüllten Tuninger Festhalle. Unter dem Motto „Flower-Power“ kamen die Gäste in Scharen in bunten Klamotten aus den 60er- und 70er-Jahren und feierten ausgelassen.

Neben dem DJ, der dem Publikum kräftig einheizte, waren auch die Fetza-Bätscher aus Schwenningen und die Bächles-Hupfer aus Spaichingen in der Halle, die mit ihren Guggenmusiken lautstark auf sich aufmerksam machten. In großer Schar waren die Butterfasshexen, aber auch der Narren-Verein Trossingen zu Gast. Hinzu kamen die Aldinger Lindenmännle, die Neckar-Fleckle aus Schwenningen, Schenkenhexen Schiltach, die Urzeitelche aus Schwenningen sowie die Waldburghexen aus Tuttlingen.

Einziger Wermutstropfen war die kurzfristige Absage zweier Narrenzünfte. „Das ist schade, zumal wir einige Anfragen aus Platzgründen abgesagt haben“, sagte der Vorsitzende Sven Ittig. Dieser zeigte sich beim Zunftmeisterempfang in der Schulmensa trotzdem zufrieden. Er konnte auch erstmals den neuen Tuninger Bürgermeister Ralf Pahlow, entsprechend dem Motto auch bunt im 70er-Look gekleidet, unter den Gästen der Tännlegeister begrüßen.

War der Ball bislang am Rosenmontag, so hatten sich die Tännlegeister entschlossen, diesen künftig eine Woche vor den hohen Tagen auf die Beine zu stellen. „Während der Haupttage, an denen die Narren vom Donnerstag weg täglich im Einsatz sind, zusätzlich den Ball durchzuführen, wird auf Dauer zu stressig, und wir können so die Fastnacht in vollen Zügen genießen“, sagte Ittig.

So konnte man im Vorfeld die Festhalle bunt dekorieren, diese kann dann natürlich auch am schmotzigen Donnerstag, 20. Februar, bei der Kinderfasnet für die kleinen Narren genutzt werden.

Der Narrenbaum hätte eigentlich bereits vor einer Woche gestellt werden sollen, aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ hatte der Verein dies jedoch abgesagt. Jetzt stellen ihn die Tännlegeister am schmotzigen Donnerstag um 11 Uhr auf, zuvor werden jedoch noch die Kinder im Tuninger Familienzentrum wie auch die Schüler befreit. Am Spätnachmittag wird Bürgermeister Pahlow im Rathaus des Amtes enthoben, ehe dann die Besenwirtschaften der Feuerwehr und der Narrenzunft für die närrischen Gäste geöffnet sind.