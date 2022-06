Blick auf die globalisierte Wirtschaft im Umbruch

Wenn am Mittwoch, 29. Juni, in der Donauhalle in Donaueschingen das 6. Außenwirtschaftsforum der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg stattfindet, dann steht diese Veranstaltung für Experten des internationalen Handels mehr denn je unter dem Einfluss des aktuellen Weltgeschehens. So formuliert es die IHK in einer Pressemitteilung. Der erstmals seit 2019 wieder in Präsenz tagende Kongress wird nicht nur auf Sachverhalte rund um den Warenverkehr speziell mit der Schweiz blicken, sondern auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs thematisieren.

Mit Informationen erfahrener Fachleute zu aktuellen Themen des Exports und Imports von Gütern und die damit verbundenen Dienstleistungen habe sich das Außenwirtschaftsforum der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg schon längst zu einem Pflichttermin gemausert: Weit über die Region hinaus habe die Veranstaltung einen herausragenden Ruf für alle, die sich mit dem Handel über nationale Grenzen hinweg befassen. Doch wohl noch nie sei ein Außenwirtschaftsforum so wichtig als Informationsquelle wie das in diesem Jahr: Krieg, Corona-Einschränkungen, internationale Sanktionen und Preisexplosionen in unterschiedlichsten Märkten prägen aktuell die Agenda der in Donaueschingen zusammentreffenden Im- und Export-Fachleute aus Industrie und Handel.

So wird nach der Begrüßung durch IHK-Vizepräsident Dr. Steffen P. Würth in einem Newsticker ein Lagebild aus Sicht der Vorsitzenden der Arbeitskreise „Netzwerk International“, „Globaler Einkauf“ und „Zoll Branche Industrie“ die aktuellen Herausforderungen beleuchten – ein Stimmungsbild also, das in den weiteren Veranstaltungen immer wieder aufgegriffen werden dürfte. Dennoch widmen sich die Kernthemen des Vormittags auch dem Alltagsgeschäft des Außenhandels: Betrachtet werden in Fachvorträgen rechtliche Fragen zu Freihandelsabkommen, Zollregularien oder Fragen rund um geistiges Eigentum und Produktpiraterie, bevor auf dem Podium zu den aktuellen Themen diskutiert wird.

In vier Workshops wird nachmittags in Zusammenarbeit mit Experten des deutschen und des schweizerischen Zolls vertiefend über unterschiedliche rechtliche Aspekte des internationalen Handels gesprochen, danach der Überblick über neueste Entwicklungen bei der Zollabwicklung. Anschließend wird aus Sicht der Logistikbranche auch die praktische Seite des Warenverkehrs über Ländergrenzen hinweg vorgestellt und ein Ausblick auf Ideen rund um Zollprozesse gegeben, bevor das Außenwirtschaftsforum 2022 mit dem Resümee von Bernd Seemann, Vorsitzender des Außenwirtschaftsausschusses und Arbeitskreises Zoll der IHK, am späten Nachmittag zu Ende gehen wird.

In und zwischen den Veranstaltungen haben die Im- und Export-Fachleute Gelegenheit, mit Experten direkt zu sprechen, aber auch untereinander Erfahrungen auszutauschen oder die Fachausstellung unterschiedlichster Dienstleister rund um den Außenhandel zu besuchen. Dieser informelle Teil dürfte laut Pressemitteilung in diesem Jahr einen besonders hohen Mehrwert für die Teilnehmenden haben: Denn während der vorangegangenen zwei Jahre wurde das Außenwirtschaftsforum lediglich online angeboten – das Netzwerken und der spontane Austausch kamen dabei nur schwer zustande. Die nun wieder gegebene Chance zum persönlichen Treffen und auf einen direkten Dialog sei da mit Sicherheit ein zusätzlicher Grund, sich das 6. Außenwirtschaftsforum nicht entgehen zu lassen.