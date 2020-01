Erstklassige Choreographien verschmelzen bei diesem „Digital Dance“-Vergnügen mit raumfüllenden High-Tech-Projektionen: Das mitreißende Tanzspektakel „Black Out“ ist am Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr im Theater am Ring zu erleben.

Die U-Bahnstation einer Großstadt, Fahrgäste warten auf den Zug. Plötzlich fällt der Strom aus. Erst spenden nur die Smartphones der Wartenden etwas Licht, dann leuchten faszinierende 3-D-Projektionen auf. Nach und nach verschmelzen die digitale und reale Welt zu einer atemberaubenden „Live Reality Show“ voller Musik, in welcher der Tanz als universelle Sprache funktioniert.

Das Showerlebnis „Black Out – A Story of Electric Dreams“ bedeutet Tanz und Technik auf höchstem Niveau. Intensive Choreographien stehen in perfekter Symbiose mit modernsten audiovisuellen Effekten, wodurch magische Illusionen, bildgewaltige Dramen, aber auch Spielereien entstehen.

„Es war unser Anspruch, ein Stück zu schaffen, das inhaltlich den Forderungen des Theaterpublikums gerecht wird, aber durch seine moderne Form auch positiv überrascht“, so Florian Berger, der Show Art Director dieses „Digital Dance“, bei dem die Zuschauer von Anfang an mittendrin sind: Das gesamte Set-Design ist so ausgelegt, dass die Besucher bereits zum Einlass das Gefühl haben, sich tatsächlich in einer U-Bahn-Station zu befinden.

Dank spektakulärer Effekte und Animationen entsteht ein virtuelles Tanzerlebnis im Format Theater 3.0! Die Flowmotion Dance Company zählt zu den internationalen Experten in dem jungen Genre „Digital Dance“ und präsentiert mit der Showproduktion den fantastischen Einklang von Tanz auf höchstem Niveau und modernster Technologie.