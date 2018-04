Bis Baustart gibt es keine Parkplatzlösung

Kommende Woche beginnt der dritte Bauabschnitt der Marktplatz-Neugestaltung in VS-Schwenningen und damit der Teil, der wohl für die größten Einschränkungen sorgen wird. Denn der Durchgangsverkehr im Kreuzungsbereich Spittelstraße wird voll gesperrt.

Während die Verkehrsteilnehmer sich an geänderte Fahrtrichtungen und Umleitungen gewöhnen müssen, trifft die Baustelle, die wohl bis November dauern wird, die Anwohner der Spittel- und Dauchinger Straße besonders. Wie bereits berichtet, werden in dieser Zeit unter anderem Zufahrten zu privaten Tiefgaragen und Stellplätzen zeitweise blockiert sein. Eine zufriedenstellende Lösung, wo die Betroffenen über mehrere Wochen oder gar Monate parken sollen, gibt es wenige Tage vor Baustart noch nicht. So lautet die aktuelle Lösung: „Die Anwohner müssen auf öffentlichen Parkplätzen, die teilweise auch kostenpflichtig sind, parken“, bestätigt die städtische Pressesprecherin Oxana Brunner.

Somit hat sich seit der Informationsveranstaltung vergangene Woche noch nichts geändert, was Uli Hugger vom Augenoptiker Hugger-Jäckle an der Ecke von Spittel- und Dauchinger Straße noch immer Sorgen bereitet: „Ich brauche mein Auto selten. Das bedeutet, ich würde sogar mehrere Tage auf einem solchen Stellplatz parken.“ Sie könne doch nicht stündlich an einen Parkautomaten laufen und ein neues Ticket lösen. „Ganz auf das Auto kann ich aber auch nicht verzichten, da ich regelmäßig zu meiner Mutter nach Villingen fahren muss“, weiß Hugger bislang noch nicht, wie das während der Bauzeit funktionieren soll.

Oxana Brunner bestätigte gegenüber unserer Zeitung allerdings, dass der Vorschlag von Stadtrat Dirk Sautter (CDU) geprüft wird, den er bei der Infoveranstaltung eingebracht hatte. Sautter hatte vorgeschlagen, das Privatgrundstück der Firma Steinel links der Stephanus-Gemeinde vorübergehend zum Anwohnerparkplatz umzufunktionieren. „Da gibt es noch keine Einigung, aber Gespräche mit dem Eigentümer werden geführt“, betont Brunner.

Die bevorstehenden Bauarbeiten im Überblick

Die Kanalarbeiten am Marktplatz und in der Bildacker Straße werden in den nächsten Tagen abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit. Anschließend beginnen am Mittwoch, 2. Mai, die Arbeiten im genannten Kreuzungsbereich. Hierzu wird das Baufeld komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt (siehe Grafik). Zunächst wird der Kanal vom Marktplatz in die Dauchinger Straße erneuert. Danach beginnen die umfangreichen Umlegungs- und Erneuerungsarbeiten der Gas- und Wasserleitungen in den Bereichen Spittelstraße, Dauchinger Straße und Auf der Lehr. Anschließend folgen die Arbeiten an den bestehenden und teilweise neu zu verlegenden Strom- und Medienleitungen.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die Baumaßnahme mit den Straßenbauarbeiten weitergeführt und auch der neu geplante Parkplatz an der Sturmbühlstraße ausgebaut. Diese umfangreichen Bauarbeiten werden bis zum Jahresende andauern. (sbo)