Der Staffeltag der Fußball-Bezirksliga und Kreisliga B4 des Bezirks Badischer Schwarzwald im Vereinsheim des FC Bräunlingen ist vom respektvollen Miteinander geprägt gewesen. Das Führungsteam um den Bezirksvorsitzenden Kuno Kayan zeigte komplett Flagge und sorgte für einen positiven Informationsabend.

Als höchste Liga des Bezirks Schwarzwald entwickelt sich die Bezirksliga immer mehr zu einem Muster von fairem und sportlich hochkarätigem Wettkampf. Staffelleiter Franz Josef Grüninger zeigte sich mit dem Verlauf der Saison 2018/19 hoch zufrieden. „Wir müssen keine Nachholspiele terminieren, und der Kampf um die Aufstiegsplätze sowie um den Klassenerhalt verspricht viel Spannung“, freute er sich über das ausgeglichene Leistungsniveau in der Bezirksliga.

Mit dem Herbstmeister FC Gutmadingen sowie den Verfolgern FV Marbach, FC Königsfeld und FV Tennenbronn streiten sich vier aussichtsreiche Mannschaften um die ersten Plätze. Von Rang eins bis vier beträgt der Abstand nur fünf Punkte. Im Kampf um den Klassenerhalt wird es ab Rang zwölf mit der DJK Donaueschingen II eng. Mit sechs Punkten Rückstand ist der SV TuS Immendingen das aktuelle Schlusslicht. In den restlichen 13 Spielen ist nach der Winterpause noch alles möglich.

Die Rückrundenpartie des TuS Bonndorf gegen den FC Weilersbach wurde auf Grund des 100-jährigen Bestehens des FC Weilersbach auf den Ostersamstag, 20. April, vorverlegt. In der Kreisliga B 4 haben der FC Königsfeld II sowie der FV Tennenbronn II im Kampf um den Titel die besten Chancen.

In der Saison 2019/20 wird es auf Wunsch der Bezirksliga-Vereine unter der Woche keine Punktspiele mehr geben. Personelle Probleme sind hier die Gründe. So wird in der kommenden Saison der Ostersamstag sowie der Pfingstmontag als Spieltag terminiert. Saisonauftakt soll am 23. und 24. August sein. „Den Pfingstsamstag müssen wir für den Nachwuchs freihalten. Hier finden generell die Pokalendspiele in den Jugendklassen statt“, hob Jugendbezirkswart Armin Bader die Wertigkeit für diesen Termin hervor.

Der Vorsitzende des Sportgerichtes Klaus Schmid zollte der Bezirksliga sowie dem gesamten Spielbetrieb im Bezirk Schwarzwald großes Lob. „In diesem Bezirk geht es im Vergleich zu anderen Regionen hoch anständig zu. Wir stellen hier seit zwei, drei Jahren eine gute Entwicklung fest“, hob er das faire Auftreten der Vereine hervor.

Der Schiedsrichterobmann Guido Selig stellt aktuell mit 14 neuen Anwärtern sowie einer Anwärterin einen Aufwärtstrend fest. Mit neuen Wegen wurde hier das Interesse gefördert. Bezirksvorsitzender Kuno Kajan zeigte sich mit der aktuellen Situation zufrieden. Mit dem digitalen Spielerpass wies er auf eine weitere bürokratische Entlastung hin. Ab der kommenden Saison ist die Stellung der digitalen Bilder Pflicht.

Mehr Resonanz erhofft er bei den Aktiven für die Futsalbezirksmeisterschaft. Hier spielten lediglich sechs Teams den Meister aus. Der FC Brigachtal wurde wieder einmal Bezirksmeister. Mit Geldpreisen soll diese Veranstaltung weiter forciert werden.