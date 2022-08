Bewohner verärgert: Finanzamt VS braucht für Steuerbescheide im Schnitt besonders lange

Laut des Portals Lohnsteuer kompakt beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit bundesweit bei 49 Tage (jeweils Stand 2021). Bezogen auf die Bundesländer ist Berlin mit 42,7 Tagen Spitze, im unteren Drittel landet Baden-Württemberg (54,2). Bezogen auf die Ämter geht es in Warburg (NRW) mit 32,2 Tagen am schnellsten. In Baden-Württemberg ist Sinsheim mit 36,9 Tagen ganz oben. So sieht es in der Umgebung aus:

- Titisee-Neustadt: 37 Tage

- Konstanz: 49 Tage

- Offenburg: 49 Tage

- Tuttlingen: 51 Tage

- Rottweil: 52 Tage

- Freiburg: 57 Tage

- Waldshut-Tiengen: 57 Tage