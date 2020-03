Bewohner organisieren sich gegen Einbrecher

Immer wieder neue Einbrüche in ihrem Wohngebiet haben die Einwohner im Villinger Kurgebiet zusammenrücken lassen. Mit einer beispiellosen Aktion möchten sie sich gegenseitig schützen und aufeinander acht geben.

Rudolf Reim ist noch nicht lange einer von ihnen. Erst seit vier Jahren lebt der gebürtige Franke im Kurgebiet. Aber nach den zahlreichen Polizeimeldungen über Einbrüche dort teilt er mit jenen, die es schon lange bewohnen, eine Sorge: Wird die Einbruchsserie andauern? Getreu dem Motto, gemeinsam sind wir stärker, suchte er deshalb den Kontakt zu weiteren Bewohnern des Gebiets, ganz im Sinne der Nachbarschaftshilfe.

Auf Reims anfangs noch zurückhaltende E-Mail kam ein wahrer Ansturm. Ganz viele der Kurgebietsbewohner wollten Teil einer Gruppe werden, die gemeinsam aktiv wird gegen die Einbrüche in ihrem Wohngebiet – nicht im Sinne einer patrouillierenden Bürgerwehr, sehr wohl aber als aufmerksame Nachbarn.

„Ich war überwältigt“, gesteht Reim und machte sich daran, das anvisierte Treffen zu organisieren. „Da war dann wirklich die Hölle los“. Etwa 60 Kurgebietler kamen. Und – leidgeprüft – ließ so mancher doppelte Vorsicht walten und organisierte, dass gleichzeitig noch jemand daheim bleibt und auf das eigene Zuhause aufpasst – um zu verhindern, dass sich die Einbrecher gerade die Zusammenkunft dieser Gruppe zunutze machen.

Auch die Polizei war von einem Teilnehmer über das Treffen informiert worden mit der Bitte, währenddessen eine Streife auf eine Runde durch das Kurgebiet zu schicken. Fast zwei Stunden lang tauschten sich die Bewohner des Kurgebiets über verschiedene Möglichkeiten aus. Ein netter Nebeneffekt: Man lernte sich gegenseitig kennen, denn das Kurgebiet ist so weitläufig, dass noch längst nicht jeder jeden kennt. Zudem ist das Kurgebiet eine gefragte Adresse, so dass immer wieder auch neue Bewohner dorthin ziehen.

Zu wissen, wer dort wohnt, das ist im Konzept der Einbruchsschutzgruppe elementar. Nur so können Personen und Autofahrer entlarvt werden, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Ideen, wie sie sich gegen die Langfinger wappnen können, haben die Kurgebietsbewohner viele. Einige werden bereits umgesetzt. So ist Initiator Reim beispielsweise auch Administrator einer Whatsapp-Gruppe, in der darüber informiert wird, wenn eine Familie beispielsweise an einem Abend länger abwesend oder an einem Wochenende verreist ist und die anderen ein Auge auf das verwaiste Zuhause haben sollten.

Geprüft wird aktuell auch, ob so wie in Amerika seitens der Gruppe Neighborhood-Watching an die Gartenzäune entsprechende Schilder gehängt werden. Damit, so die Hoffnung, wüssten mögliche Einbrecher schon vor ihrem Coup, dass sie von „Aufmerksamen Nachbarn„ beobachtet werden. Vielleicht ließen sie dann ja doch noch die Finger davon.

„Die Leute gehen jetzt mutiger voran„, meint Reim und freut sich über die Dynamik, die das Thema genommen hat. Er blickt euphorisch auch auf das eine oder andere „Abfallprodukt“ des Treffens – etwa Bewohner, die quartiersweise Müll einsammeln, den die Füchse beim Plündern der gelben Säcke verteilt haben.