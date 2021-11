Betrügern ergaunern mehrere tausend Euro

Das Polizeipräsidium Konstanz warnt: Derzeit sind wieder vermehrt Telefonbetrüger mit den Betrugsmaschen „Schockanruf“ und „Falscher Polizeibeamter“ aktiv.

In einem Fall in Schwenningen haben die Betrüger am Mittwochnachmittag von einer älteren Bewohnerin mit einem „Schockanruf“ mehrere tausend Euro ergaunert. Zu diesem Fall sucht die Polizei dringend Zeugen. Um die Mittagszeit erhielt die über 80 Jahre alte Frau aus Schwenningen einen Anruf von einer weiblichen Person, die sich am Telefon mit weinerlichen Stimme als Nichte ausgab und um dringende finanzielle Hilfe bat.

Als Grund gab die vermeintliche Nichte an, dass sie einen schweren Unfall mit einem getöteten Kind verursacht habe. Nun benötige die angebliche Nichte dringend Geld, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Die Angerufene ließ sich täuschen und erkannte nicht, dass nicht ihre Nichte, sondern eine Betrügerin am Telefon war. Letztlich ließ sich die Seniorin dazu überreden, mehrere tausend Euro an eine telefonisch vereinbarte „Geldabholerin“ zu übergeben. Diese Geldübergabe erfolgte dann auch im Laufe des Mittwochnachmittags im Bereich des nördlich gelegenen Wohngebietes Riemenäcker.

Insbesondere zu dieser Geldübergabe oder auch sonst zu verdächtigen Wahrnehmungen am Mittwochnachmittag sucht die Kriminalpolizei in Villingen dringend Zeugen. Wer am Mittwoch, etwa in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr, im nördlichen Bereich von Schwenningen, insbesondere im Bereich des Wohngebietes Riemenäcker mit den Straßen Ludwig-Finckh-Weg, Schramberger Straße, Weilersbacher Straße und Riemenäckerstraße, etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion 3 unter der Telefonnummer 07721 / 60 13 21 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Außerdem bittet die Kriminalpolizeiinspektion 3 auch um Hinweise zu einer derzeit noch unbekannten Frau - der Geldabholerin. Diese soll etwa 20 Jahre alt sowie etwa 160 bis 170 Zentimeter groß sein. Zum Zeitpunkt der Geldabholung war die unbekannte junge Frau komplett dunkel gekleidet, wobei das Gesicht teils mit der vorhandenen Kleidung bedeckt war. Auch von Interesse wäre, ob im genannten Zeitraum am Mittwochnachmittag möglichen Zeugen im Wohngebiet Riemenäcker in VS-Schwenningen ein fremdes Fahrzeug oder ein Taxi aufgefallen ist.

Doch nicht nur in VS-Schwenningen kam es in den vergangenen Tagen zu solchen Betrugsanrufen. Betroffen waren - neben dem Schwarzwald-Baar-Kreis - auch die anderen zum Polizeipräsidium Konstanz gehörenden Landkreise: Tuttlingen, Rottweil und Konstanz. Die Polizei warnt erneut vor solchen Telefonbetrügern. „Lassen Sie sich niemals auffordern, Bargeld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen zu übergeben oder an einem bestimmten Ort zu deponieren. Im Zweifel sollten Sie zuvor immer Rat von Angehörigen oder der örtlich zuständigen Polizeidienstelle einholen“, heißt es in einer Pressemitteilung.