Der betrügerische Finanzbeamte ist nun endgültig in den Fängen der Justiz: Gegen den Hausverwalter, der sich an Wohnungseigentümerkonten bedient hat, ist Anklage erhoben worden.

Einer der größten Betrugsskandale der Region findet eine gerichtliche Aufarbeitung: Die Staatsanwaltschaft hat im Falle des Finanzbeamten, der als Hausverwalter Konten von Wohnungseigentümern leergeräumt hat, Anklage erhoben. Dies hat Pressesprecher Andreas Mathy auf Anfrage bestätigt.

Die Ermittlungsbehörde wirft dem 63-Jährigen Untreue vor. So soll er sich laut Mathy zwischen Februar 2015 und Juli 2019 in sage und schreibe 94 Fällen strafbar gemacht haben. Betroffen sein sollen insgesamt 13 verschiedene Eigentümergemeinschaften im Schwarzwald-Baar-Kreis, aber insbesondere im Raum Villingen-Schwenningen. Dabei soll er sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um mehr als 580 000 Euro bereichert haben. Die Ermittlungsbehörden bestätigen damit Informationen, wonach den Wohnungseigentümern ein Schaden von rund 600 000 Euro entstanden war.

Doch damit nicht genug. Mathy: „Gegenstand der Anklage sind außerdem in jeweils einem Fall der Vorwurf der Falschen Versicherung an Eides statt sowie des Subventionsbetruges.“ Um was für Fälle es sich hierbei handelt und was sich der Mann, der in seinem Hauptberuf ausgerechnet als Finanzbeamter arbeitet, erklärt die Staatsanwaltschaft jedoch nicht.

Überhaupt hält sie sich in Bezug auf das Tatgeschehen äußert bedeckt. So soll verhindert werden, dass „durch eine Berichterstattung hierüber eine spätere Hauptverhandlung beeinflusst“ wird. Unklar ist bislang aber, wann die Verhandlung vor dem Schöffengericht Villingen-Schwenningen stattfinden wird. „Die Anklage wurde gerade erst zugestellt, ein Hauptverhandlungstermin ist noch nicht bestimmt“, erklärt der Pressesprecher.

Unter den Eigentümern sorgte allerdings die Ankündigung der Staatsanwaltschaft, weitere Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Triberg einzustellen, für Unmut. Demnach informierte die Ermittlungsbehörde verschiedene Eigentümer, die dem Hausverwalter Unterschlagung vorgeworfen hatten, dass von der Verfolgung der weiteren Taten abgesehen wird. Man werde sich auf den angeklagten Sachverhalt beschränken.

„Nicht weiter verfolgt werden eventuelle weitere Untreuetaten insbesondere im Zusammenhang mit Hausgeldern und Nebenkostenabrechnungen sowie eventuelle Unterschlagungen“, heißt es in dem Brief. Als Grund wird vorgebracht, dass die dort zu erwartende Strafe angesichts des laufenden Untreue-Verfahrens nicht erheblich ins Gewicht fallen würde. Diese Vorgehensweise dient offenbar auch einer „Prozessökonomie“, um in dem kompliziert gelagerten Geschehen, bei welchem selbst ein Verteidiger des nun Angeklagten im Rahmen einer Zivilverhandlung von einem undurchsichtigen Vorgehen sprach, für keine weiteren Verzögerungen zu sorgen.

Unklar ist bislang noch, ob gegen den Mann außerdem ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Wie zuletzt berichtet hatte das Finanzamt Rottweil, welches für den Beamten zuständig ist, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Der Antrag steht möglicherweise im Zusammenhang mit den satten Nebeneinkünften, die der Hausverwalter über Jahre hinweg eingestrichen hatte. Monatlich sollen dabei mindestens 30 000 Euro auf das Konto des 63-Jährigen geflossen sein.

Allerdings prüft ein Sachverständiger weiterhin, ob ein Eröffnungsgrund für das Insolvenzverfahren vorliegt. „Erst nach Vorlage des Gutachtens kann eine Entscheidung getroffen werden. Soweit der Sachverständige einen Eröffnungsgrund bejaht, wäre zu prüfen, ob hinreichend Masse vorhanden ist, um die Verfahrenskosten zu begleichen“, erklärt David Boehm, Pressesprecher des zuständigen Amtsgerichts Villingen-Schwenningen auf Anfrage.

Pikant ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass das in Rahmen von Zivilklagen erstrittene Geld der betroffenen WEGs im Falle eines Insolvenverfahrens zunächst zurückgezahlt werden müsste.

Zudem würden eingeforderte Schadensersatzansprüche nicht eingezogen, sondern fließen in die Insolvenzmasse mit ein. Betroffen wäre davon auch die erwirkte Lohnpfändung. Selbst eine Pfändung der Staatsanwaltschaft in Höhe von 300 000 Euro, die auf diese Weise die möglichen Geschädigten befriedigen wollte, wäre vorerst unwirksam.

Für die betroffenen Eigentümer dürfte deshalb trotz des anstehenden Prozesses noch lange nicht geklärt sein, ob sie auf dem entstandenen Schaden sitzen bleiben.