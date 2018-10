Die Stadtmusik Schwenningen spielt am Sonntag, 28. Oktober, 19.30 Uhr, ein Benefizkonzert zu Gunsten der Wärmestube in der evangelischen Johanneskirche. Schon öfters war die Stadtmusik Gast in der Johanneskirche und hat mit schönen Programmen und tollen Konzerten das Publikum begeistert.

Auch an diesem Abend präsentiert das Große Blasorchester einen Streifzug durch die ganze Bandbreite des Repertoires eines Blasorchesters. Da Wolfgang Wössner auf 25 Jahre als Stadtmusikdirektor zurückblicken kann, hat er Highlights aus vergangenen Kirchenkonzerten, aber auch aus verschiedenen Jahreskonzerten ausgesucht. Eröffnet wird das Konzert mit „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach, einer wunderschönen Bearbeitung des Chorals aus der Kantate Nr. 147. Eine weitere Bearbeitung folgt mit dem „Feierlichen Zug zum Münster“ aus der Oper Lohengrin von Richard Wagner. Dieses Werk, welches sehr leise beginnt und sich zu einem pompösen Schluss steigert, passt wunderbar in eine Kirche.

Stefan und Timo Zwerschina werden dann als Solisten auf der Trompete das „Konzert für zwei Trompeten“ von Franceso Manfredini interpretieren, begleitet von Christof Wünsch an der Orgel. Das Hauptwerk des Abends ist „Xenia Sarda“ aus der Feder des niederländischen Komponisten Hardy Mertens. Es erinnert in seiner Tonsprache an die Sinfonien Gustav Mahlers.

Mit „Hallelujah“ von Leonard Cohen wechselt die Stadtmusik dann in modernere Klänge. Vorgetragen wird dieses Arrangement von dem Saxophon-Ensemble der Stadtmusik. Die Filmmusik zu „Henry V.“ ist ein Meilenstein in dieser Branche.

Am Schluss singen die Musiker sogar den Choral „Non Nobis Domine“. Das Schlagzeug-Ensemble gibt im Anschluss mit dem Stück „Saltina“ einen Einblick in die Möglichkeiten der verschiedenen Schlaginstrumente. Zum Abschluss erklingt ein fetziges Arrangement des Spirituals „Amazing Grace“. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Wärmestube Schwenningen wird gebeten.