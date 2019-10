Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat beim 1. CfR Pforzheim 1:0 gewonnen. Vor 400 Zuschauern erzielte Flamur Berisha den spielentscheidenden Treffer für die Nullachter, die sich durch diesen Sieg auf den zweiten Tabellenplatz verbesserten.

Villingen ging im Pforzheimer Holzofenstadion von Beginn an konzentriert zu Werke, war dadurch im ersten Durchgang das spielbestimmende Team. Auch in Hälfte zwei erwischten die Gäste den besseren Start, wobei Volkan Bak (47.) die Führung auf dem Fuß hatte. Diese fiel nach 70 Minuten, als der aus Immendingen kommende Flamur Berisha nach einem Zuspiel von Steven Ukoh traf. Fünf Minuten danach geriet Villingen in Unterzahl, als Ukoh nach einem Foulspiel die Ampelkarte erhielt. Pforzheim baute danach Druck auf, kam noch zu einer guten Torchance. Doch der Villinger Torhüter Marcel Bender (87.) verhinderte mit einer Glanztat gegen Andre Redekop den Ausgleich.

FC Villingen: Bender, Ovuka, Peters, Ceylan, Benz, Weißhaar, Feger (30. Serpa), Berisha (88. Beha), Ukoh, Bak (82. Kaminski), Kamran Yahyaijan (90. Wagner). – Tore: 0:1 (71.) Berisha. - Zuschauer: 400. - Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Heitersheim). - Gelbrote Karte: Ukoh (75./Villingen).