Benefizkonzert der Hochschule für Musik

Seit zehn Jahren sind Studenten und Lehrer der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen regelmäßig zu Gast im Spiegelsaal des Museums Art.Plus in Donaueschingen mit Benefizkonzerten zugunsten des Vereins der Freunde und Förderer der Hochschule. So auch am Donnerstag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr, wenn Studenten unter dem Motto „Echos“ multimediale Brücken schlagen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Laut Info der Hochschule erwartet das Publikum ein Widerklang einer lange vergangenen Zeit.

„Echoes of Muses“ eröffnet den Blick auf die Metamorphose der Frauen von Musen zu Künstlerinnen. In einer von Männern dominierten Welt erhoben Frauen ihre Stimmen durch ihre Kunst, als Nonnen, Adlige und sogar Kurtisanen. Eine musikalische Reise vom Mittelalter bis zum Barock, die die Kraft und Leidenschaft der Frauen widerspiegelt. Dies wird jedoch nicht nur musikalisch umgesetzt, sondern auch szenisch dargestellt in Verbindung mit Barockgestik und sogar Barocktanz.

Zum Ensemble gehören Studenten des Instituts für Aufführungspraxis und des Studiengangs Musikdesign: Es wirken mit: Romina De la Fuente (Gesang und Leier), Franziska Blömer, Chieko Kinugasa und Janne Munkwitz (Gesang), Barbora Hulcová (Theorbe und Laute), Katharina Poljakova (Cembalo und Orgel), Mika Stähle (Cembalo), Jakob Pungel (Barockcello) sowie Luis Miehlich (Live-Elektronik, Komposition) und Leon Jänicke (Lauteninstrumente); szenische Einstudierung: Bernd Niedecken.

Der Eintritt beträgt 15 Euro, Kartenreservierung über Telefon: 0771/896689-0 oder per Mail an info@museum-art-plus.com).