Aufgrund der aktuellen Entwicklungen beim Thema „Covid-19" wurden bereits zahlreiche (Lauf-)Veranstaltungen in der Region verschoben oder sogar abgesagt. Gemeinsam an der Startlinie stehen und sich gegenseitig anfeuern, ist unter den aktuellen Umständen einfach nicht möglich.

Auch der Veranstalter des dritten Firmenlaufs in Villingen-Schwenningen hat sich nun unter den gegebenen Umständen dazu entschieden, den beliebten Firmenlauf, der eigentlich am 7. Mai vorgesehen war, zu verschieben. Denn auch für die nächsten Wochen sei bisher keine Entspannung der Situation abzusehen. Das neue Veranstaltungsdatum für den Firmenlauf ist Donnerstag, 1. Oktober. Die Verschiebung erfolgte in enger Abstimmung mit der Messe-Gesellschaft und der Stadt.

Die Begründung für die Verschiebung liest sich offiziell so: „Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen für uns an oberster Stelle. Mit dem Firmenlauf möchten wir positive Erinnerungen und gemeinsame Momente schaffen. Aktuell ermöglicht uns die Situation in Deutschland dies mit dem Veranstaltungsdatum Anfang Mai leider nicht. Mit der Verschiebung auf den 1. Oktober sind wir optimistisch, eine schöne Veranstaltung auf die Beine stellen zu können, ohne dass jemand gesundheitliche Risiken fürchten muss“, erklärt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur.

Trotz der Verschiebung bleibt der Rahmen der Veranstaltung natürlich gleich: Die Läuferinnen und Läufer können sich wieder auf eine lockere 5,5-Kilometer-Laufstrecke freuen, die – so ist es bei diesem Firmenlauf üblich – ohne Zeitnahme absolviert wird.

Im Ziel angekommen wird bei Livemusik und der großen Siegerehrung – so war es in den vergangenen Jahren – ausgelassen mit den Kollegen der Erfolg gefeiert. Die große After-Run-Party findet dann in der Messehalle D in VS-Schwenningen statt. Ob der Lauf innen oder außen stattfindet, ist noch vom Wetter abhängig. Bei schlechtem Wetter soll er in der Messehalle stattfinden.

Die Organisatoren weisen darauf hin: Die bisherigen Anmeldungen werden für das neue Veranstaltungsdatum übernommen, eine aktive Änderung der Teams ist also nicht nötig. Für Rückfragen können sich Unternehmen an den Veranstalter unter firmenlauf-vs@nplussport.de wenden.

Auf der offiziellen Homepage www.firmenlauf-vs.de kann man sich weiterhin online anmelden. Die Teilnahmegebühr pro Läufer beträgt 15 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Offizieller Anmeldeschluss wird laut Veranstalter am Freitag, 11. September, sein.