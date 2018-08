Beim Sonnenbädle geht es weiter aufwärts

Es ist heiß in diesen Tagen und viele entscheiden sich für einen Besuch in einem der Freibäder in der Region. Oft sind die Bäder derart gut belegt, dass es für Eltern schwierig ist den Überblick zu behalten, wenn ihre Kinder im Wasser planschen. Eine Alternative bietet das Sonnenbädle im Gürgele.

Viele Badegäste liegen entspannt auf der Wiese oder auf ihren Liegestühlen während ihre Kleinen planschen oder die ersten Schwimmversuche starten. Andere nutzen die Gelegenheit, ihren Kindern das Schwimmen beizubringen. Das Sonnenbädle im Nordwesten der Neckarstadt ist jedoch weit mehr als ein reiner Lehrschwimmpool. Dank der Größe seines Außengeländes und der Lage inmitten der Natur gilt es als Geheimtipp und einzigartiges Freizeitidyll.

Seit dem Amtsantritt des Vorsitzenden Uwe Schondelmaier, des Stellvertreters Kai-Uwe Neumaier und des underneuerten Vorstandsteams geht es mit dem Sonnenbädle steil aufwärts. Das war vor zweieinhalb Jahren, seither vergeht keine Saison ohne weitere Steigerung der Attraktivität. Das Sonnenbädle entwickelte sich innerhalb des Naturheilvereins zu einer festen Größe, erklärte sich nach der Auflösung der benachbarten Tennisabteilung bereit, die brach liegenden Tennisplätze zu übernehmen und neu zu nutzen. Seit diesem Jahr besteht auf einem Platz die Möglichkeit zum Boule. „Der Erfolg stellte sich umgehend ein, die Nachfrage übertrifft bei weitem unsere Erwartungen“, erläutert Vorstandsmitglied Detlef Berweck. Ähnlich sei es mit dem zweiten Platz, auf dem die Möglichkeit bestehe, Federball oder ähnliche Freizeitsportarten zu betreiben.

Zu einem Hit entwickelte sich der Kiosk, der dank Berwecks beruflichen Tätigkeit als Verkaufsleiter im Lebensmittelgroßhandel dem Betrieb neuen Wind einhauchte und ein besonderes Augenmerk auf ein qualitativ hochwertiges Angebot richtet. „Jeder macht, was er kann und bringt sich mit seinen Fähigkeiten ehrenamtlich zum Wohl des Sonnenbädles ein“, beschreibt Berweck eine Säule der erfolgreichen Entwicklung. Als Anfang der Saison die Wasseraufbereitungsanlage in die Brüche ging, war spontan Kai-Uwe Neumaier zur Stelle, der alle Hebel in Bewegung setzte, um sie in zahlreichen Arbeitsstunden wieder in Gang zu bringen. Neumaier ist auch für die Badewasserqualität zuständig, führt die Rückspülung der Filter durch oder überprüft mehrmals am Tag den Chlorgehalt.

Das Sonnenbädle erfreut sich zudem steigender Beliebtheit als Veranstaltungsort für Privat-, Vereins- oder Betriebsfeste. Auch die Badegäste sind beeindruckt vom Angebot des Sonnenbädles, in dem unzählige Einheimische und Auswärtige früher wie heute ihre ersten Schwimmerfahrungen sammelten. Übersichtlichkeit, Angebot und Personal überzeugen Eltern „Ich bin erst zum zweiten Mal hier und beeindruckt vom Angebot“, sagt Beate Siegle und lacht. Sie hat mit ihrem Kind die Chance ergriffen, den Feierabend entspannt zu genießen. „Das Sonnenbädle ist auf Grund seiner Übersichtlichkeit ein Glücksfall für Eltern mit kleinen Kindern. Es gibt sogar viel genutzte Wasserrutschbahn als weitere Badattraktion“, sagt Claudia Bohn, die mit ihren zwei Kindern regelmäßig für mindestens zwei bis drei Stunden das Freizeitparadies besucht. „Das Personal ist stets freundlich, das Bad ist übersichtlich und das Angebot großartig“, nennt Johanna Tzikas einige Gründe, weshalb sie mit ihren Kindern immer wieder gerne hierherkommt.