Beim Flaschmob in Weigheim klicken die Kameras

Ein Flashmob der Line-Dance-Gruppe der Turngemeinde (TG) Weigheim mitten auf der Weigheimer Albstraße vor dem Vereinsheim begeisterte nicht nur die Besucher, sondern auch die Autofahrer, für die in dieser Zeit ein Durchkommen nur schwer möglich war. Eine Autofahrerin zückte lächelnd spontan ihr Smartphone, um das außergewöhnliche Ereignis auf Bild festzuhalten.

Beifall für die Aktion gab es auch von den Besuchern des Herbstfestes der Turngemeinde, das einmal jährlich an einem Freitag im September vor und im Vereinsheim stattfindet. Am Freitag bereicherte zudem der Komponist und Alleinunterhalter Ernst Effinger mit Unterhaltungsmusik die Veranstaltung, bei der es kaum mehr freie Plätze gab. Für die jüngste Generation war bis in die Abendstunden eine Hüpfburg aufgebaut.

Das Herbstfest ist eine lockere Veranstaltung, bei der Kaffee, Kuchen und kulinarische Leckereien aus der Vereinsheimküche den Aufenthalt versüßen. Traditionell war die Tombola reich bestückt.

Überaus zufrieden war auch die Vorsitzende Jutta Faller. In den letzten Wochen vor den Sommerferien war sie mit ihrem Vorstandsteam auf Grund der monatelangen Hallenbelegung durch die Grundschüler damit beschäftigt, ein paar Kurse neu zu terminieren. Zu ihnen zählen in der Abteilung Tischtennis die Trainingsstunden am Donnerstag, die in Zukunft von 20 bis 22 Uhr in der Mehrzweckhalle stattfinden und das Freitagstraining, das seinen neuen Platz von 20 bis 22 Uhr in der Schulturnhalle erhält. Betroffen von der Änderung sind auch der Aktiv-Treff und der Kurs „Bewegen statt schonen“, die in Zukunft jeden Mittwoch ab 17 Uhr in der Schulturnhalle stattfinden.

Änderungen gibt es auch in der Abteilung Indiaca, die ihren Spielbetrieb aktuell eingestellt hat. Abteilungsleiter Eckart Gieß sieht aber durchaus Chancen einer Wiederbelebung, sofern sich Übungsleiter finden, die bereit sind eine Freizeitmannschaft zu trainieren.

Erfolgsprodukte der TG Weigheim sind die Angebote im Kinderturnen, die unter der Leitung von Sandra Hohner weiter an Fahrt aufnehmen. Zu ihnen zählen das Eltern-Kind-Turnen, Turnen im Vorschulalter oder im Grundschulalter.