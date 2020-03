Bei Vocal Night swingt das Konzerthaus

Freunde von hochklassiger Musik können sich auf die „Bigband Summit Vocal Night“ am 4. April im Villinger Franziskaner Konzerthaus freuen. Bei diesem Musikereignis wird die Doubletown Bigband VS gemeinsam mit dem Villinger Gospelchor Chorus Mundi den Abend gestalten. Als Special Guest werden die drei Damen des Ensembles Dreiklang, Sinnika Kimmich, Karolin Schork und Sarah Limberger, ihre eindrucksvollen Stimmen zu Gehör bringen; das Ensemble verspricht ein vielfältiges jazziges Programm.

„Alle zwei Jahre bieten wir eine größere Veranstaltung“, sagt Matthias Fellhauer in einem Pressegespräch. Er freue sich, den stimmgewaltigen Gospelchor und die drei faszinierenden jungen Sängerinnen mit im Boot zu haben. Die Doubletown Bigband VS (dtbb) gebe es seit 2001, sie sehe sich in der Tradition der legendären Villinger Jazz-Bigbands wie der Saba Bigband. Beim Bigband Summit werde die dtbb VS von den Vokalisten Jacqueline Wolf und Chris Castellazzi unterstützt, die vorwiegend ihr swingendes Repertoire präsentieren und, das sei schon ein Muss bei der Vocal-Night, auch Frank Sinatra huldigen. Die musikalische Leitung habe Matthias Jakob, Musiklehrer am Villinger Hoptbühl-Gymnasium, so Fellhauer.

Musiker aus der Region von Rottweil bis zum Bodensee sind die Garanten für den hervorragenden Sound. Wer kennt nicht den stimmgewaltigen Chor Chorus Mundi, der 2000 gegründet wurde und bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. „Wir zählen 35 Sängerinnen und Sänger und sind in allen Altersklassen vertreten“, erklärt die engagierte Leiterin Ingeborg Wimmer, die betont, es sei kaum zu glauben, dass der Chor knapp 20 Jahre alt ist. Der Chor steht für zeitgemäßen Gospel, Gospelklassiker und auch jazzige Stücke. „Wir können knackig-rockige, temporeiche und auch leisere Töne“, betont Ingeborg Wimmer.

Mal wird einzeln gespielt, dann zusammen, dann treten die drei Sängerinnen auf und am Schluss wird es eng auf der Bühne, wenn die Bigband, der Chor und das Ensemble Dreiklang für das furiose Finale sorgen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Vorverkauf läuft bereits. Karten gibt es für 16/ermäßigt 13 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, online und bei den Vorverkaufsstellen des Kulturamts.