Befürchtete Gefangenenbefreiung sorgt für Großeinsatz

Eigentlich war es Routine, was sich zunächst am Vormittag am Amtsgericht Villingen-Schwenningen abgespielt hatte. Ein Einbrecher-Duo - Mann sowie Frau - war nach Angaben der Polizei vorläufig festgenommen worden. Ein Haftrichter hatte nun zu entscheiden, ob der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl auch tatsächlich in Vollzug gesetzt wird.

Beim Vorführen der Festgenommenen hatte das Duo, wie Polizeisprecher Uwe Vincon auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt, nun die Möglichkeit, einer Kontaktperson Bescheid zu geben. „Es wurde ein Bruder verständigt, der wiederum eine große Anzahl von Freunden verständigte“, erklärt Vincon. Mit dieser größeren Personengruppe sah sich nun der Justizvollzugsdienst des Amtsgerichts zur Mittagszeit konfrontiert. Laut Gerichtssprecher Bernhard Lipp bestand der „Verdacht einer Gefahrenlage“.

Offenbar war befürchtet worden, dass es zu einer Gefangenenbefreiung kommt. Dieses Wort möchte Polizeisprecher Vincon zwar nicht in den Mund nehmen, sagte jedoch: „Man war überrascht, dass so eine Menschenmasse kam. Es war eine ungute Situation.“ Diese wusste die Polizei zu klären. Sämtliche verfügbaren Kräfte des Villinger Reviers eilten an das Amtsgericht – acht Streifenwagen und rund 20 Beamte inklusive Hundeführer positionierten sich schließlich in der Niederen Straße.

Einbrecher wandern in den KnastDie ins Visier geratene Gruppe hatte sich daraufhin teilweise verflüchtigt, einzelne Personen wurden noch angetroffen und angesprochen. Die Lage war somit unter Kontrolle. Noch während des Einsatzes eilten Kriminalbeamte, die das Duo vorgeführt hatten, mit Blaulicht schließlich vom Ort des Geschehens ab.

Das Auftreten der Gruppe konnte von der Polizei derweil nicht verhindern, dass die beiden Festgenommenen in Untersuchungshaft wanderten – die Frau kam in die Justizvollzugsanstalt nach Schwäbisch Gmünd. Diese ist zuständig für weibliche Gefangene.