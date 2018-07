Aus einem „hochrangigen Bewerberfeld“, sowohl was Breite als auch Qualität betreffe, habe er auswählen können, um die Nachfolge von Norbert Runkel zu besetzen, sagt der Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Matthias Gaiser. Den Job bekam Stefan Beckert.

Der neue Direktor der Klinik für Allgemein und Viszeralchirurgie am Schwarzwald-Baar-Klinikum ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er ist in Würzburg geboren und in Passau aufgewachsen. Der sympathisch und freundlich wirkende Mediziner war bisher Leitender Oberarzt an der chirurgischen Universitätsklinik Tübingen. Das Schwarzwald-Baar-Klinikum sei attraktiv und brauche sich im Vergleich mit einem Universitätsklinikum nicht zu verstecken, sagt der neue Direktor, dessen Frau, eine Gynäkologin, ebenfalls am Schwarzwald-Baar-Klinikum arbeiten wird.

Stefan Beckert möchte minimalinvasive Operationen, die Labroskopie an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie zum Wohl der Patienten und zu deren Lebensqualität im Oberbauch, unter anderem an Magen, Bauchspeicheldrüse und Speiseröhre ausführen. Mit dieser Methode werde die Verweildauer der Patienten im Klinikum verkürzt. „Man ist schneller fit“, berichtet Beckert. „In Tübingen haben wir das eingeführt, ich würde gerne meine Erfahrungen einbringen“, sagt der neue Chefarzt. In Tübingen hat er zehn Stunden täglich operiert, im Schwarzwald-Baar-Klinikum sieht er als einen Schwerpunkt seiner Arbeit die Koordination der gesamten Abteilung. Er wird auch selbst operieren und seinen Oberärzten assistieren, hält aber die chirurgische Spezialdiagnostik für ebenso bedeutend.

Beckert hat auch den europäischen Facharzttitel „chirurgische Onkologie“. Die medizinischen Spezialgebiete, beziehungsweise klinische Schwerpunkte sind bei der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Villingen-Schwenningen die Speiseröhre, der Magen-Darm-Trakt, die Bauchspeicheldrüse, Leber, Gallenwege, endokrine Organe (Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Nebenniere). außerdem Chirurgische Onkologie, Metastasen-, Sarkom- und Minimalinvasive Chirurgie. Weiter anbieten wird die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie auch bariatrische Operationen wie Schlauchmagen und Magenverkleinerung, die bei medizinischer Indikation von den Krankenkassen übernommen werden.

In seiner Freizeit fährt Stefan Beckert, der aus einer Medizinerfamilie stammt, mit dem Mountainbike. Ein weiteres Hobby ist Schach. Diesen Ausgleich hält er für wichtig: „Wenn man zu viel im Operationssaal ist, ist die Gefahr, dass man verblödet“, sagt Stefan Beckert. Er schätzt am Schwarzwald-Baar-Klinikum unter anderem das gute Arbeitsklima, die freundliche Atmosphäre unter den Kollegen.