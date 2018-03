Die Abteilungsversammlung der Schwenninger Feuerwehr ist reibungslos verlaufen – doch dann machte sich Abteilungskommandant Christian Krause Luft.

Alles ging seinen gewohnten Gang am Freitagabend bei der Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schwenningen. Neben zufriedenstellenden Berichten von aktiver und Jugendfeuerwehr, verliefen auch die Personalentscheidungen harmonisch. Weder der bisherige Abteilungskommandant Christian Krause, noch Stellvertreter Peter Kikstein und auch Kassier Michael Rothfelder und Schriftführer Thomas Volle bekamen vor der anstehenden Wahl Gegenkandidaten. Dementsprechend wurden alle vier in schriftlicher Abstimmung wiedergewählt.

Doch am Ende der Sitzung platzte dann doch noch ein Knoten: Während der erste Bürgermeister Detlev Bührer in seinen eigentlich nicht vorgesehenen Grußworten – „auf meiner Einladung steht handschriftlich, Grußwort nicht erwünscht“ – dazu mahnte, „den Ball flach zu halten“ und darauf verwies, dass die Versammlung wohl wisse, von was er spricht, hielt Abteilungskommandant Christian Krause anschließend nicht zurück: „Die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen akzeptiert die Abgabe von wichtigen Räumen im neuen Feuerwehrhaus nicht.“ Laut seinen Ausführungen soll es bei der Stadtverwaltung Überlegungen geben, eine Stellenverschiebung vom Baurechtsamt zum Bürgeramt vorzunehmen. „Es sollen Beamte mit Feuerwehrausbildung in den für uns notwendigen Räumen in der Oberdorfstraße untergebracht werden“, gab Krause Einblicke. Dazu müssten die im Vorfeld des Neubaus gut geplanten Räume für Wehrmitglieder sowie der von der Jugendabteilung genutzte Platz abgegeben werden.

Besonders verärgert zeigt sich Krause über die Vorgehensweise, dass seine Wehr bei den Überlegungen zu dieser Umstrukturierung außen vor gelassen wurde. „Ich bin mir sicher, dass unsere Freiwillige Feuerwehr einen solchen Stand hat, dass diese Entscheidung nicht ohne unsere Beteiligung gefällt werden kann“, betonte Krause. Die bislang fehlende Transparenz sei für ihn nicht nachvollziehbar. „Wir sollten uns an das halten, worauf Gesamtkommandant Ben Bockemühl bei seinem Amtsantritt Wert gelegt hat: Wir sollen miteinander sprechen und nicht übereinander“, ermahnte der Abteilungskommandant. „Wenn wir das tun, bin ich mir sicher, dass wir auch gemeinsam Lösungen finden“, schlug Krause abschließend versöhnliche Worte an.

Die Feuerwehr-Abteilung Schwenningen in Zahlen

Im Jahr 2017 hatte die Abteilung VS-Schwenningen insgesamt 310 Einsätze, davon fünf Großbrände, wie der im FKK-Club und das Feuer im ehemaligen Emes-Gebäude. Neben den Brandeinsätzen waren es aber vor allem eine Vielzahl an Verkehrsunfällen. Die Zahl der Fehlalarme liegt insgesamt bei 72, davon waren laut Christian Krause 54 “blinde Alarme„, vier böswillige Alarmierungen und 24 Mal eine Brandmeldeanlage, die fälschlicherweise auslöste. Die Abteilung hat derzeit 96 Mitglieder im aktiven Dienst, 22 in der Jugendfeuerwehr, wovon acht weibliche Kameraden – fünf im aktiven Dienst und drei in der Jugend – sind. Ehrungen und Wahlergebnisse

Geehrt wurden für 40 Jahre aktiven Dienst und Mitgliedschaft in der Feuerwehr VS-Schwenningen: Manfred Weiler, Hans Henschke und Jürgen Knittel. 50 Jahre aktiv dabei sind Herbert Stern und Roland Hinder. Weiler wurde zudem vom Land Baden-Württemberg für 40 Jahre Feuerwehrdienst ausgezeichnet. Neben den Wahlen des Abteilungskommandanten, seines Stellvertreters, des Kassiers und Schriftführers, wurden zudem noch Jan Haberer und Matthias Oerder als neue Kassenprüfern ernannt. Ebenso steht mit Uwe Klein, Peter Kikstein und Fabian Henschke der neugewählte Feuerwehr- Ausschuss. Klein und Henschke gehören zudem dem Abteilungsausschuss an, den Andreas Ermel, Daniel Henschke, Oliver Kaltenmark und Lutz Melzer ergänzen